台以軍事合作惹怒北京？揭秘中在特拉維夫「關係網」 監控鐵穹輸台內幕

國際中心／綜合報導

台灣政府2020年與索馬利蘭正式建立外交關係並互設官方代表機構。（圖／翻攝自索馬利蘭駐台代表處臉書）

外媒《Modern Diplomacy》揭露，中國正利用其在特拉維夫建立的「關係部隊（Guanshi Force）」情報網，滲透以色列軍事與基建體系，以反制以色列承認索馬利蘭及協助台灣建構防空系統。北京不滿以色列將「鐵穹」技術與台灣「T-DOM」系統整合，且以色列外長薩爾訪問索馬利蘭，於是於2026年初派外長王毅訪索馬利亞反制，並轉向伊朗軸心；以色列則將中國視為安全威脅，下令軍官停用中國電動車與安卓手機。

廣告 廣告

根據《Modern Diplomacy》報導，中國在以色列的情報活動依賴一套被稱為「關係力量（Guanshi Force）」的深層人脈網絡。該網絡滲透特拉維夫市中心的軍事與經濟專家圈，並利用參與以色列「紅線」地鐵及港口開發等大型基建的中國國有企業工人，在敏感設施附近監視內部活動，甚至安裝先進的竊聽與監控設備。這套情報網不僅監控以色列與美國的國防合作，更試圖破壞以色列與台灣及索馬利蘭日益緊密的戰略關係。

情報指出，中國透過此網絡掌握了以色列承認索馬利蘭的長期計畫，以及以色列「鐵穹（Iron Dome）」防禦技術與台灣新型多層防空系統「台灣之盾（T-DOM）」的連結細節。由於以色列計畫在索馬利蘭建立軍事基地，此舉恐威脅中國「一帶一路」倡議在亞丁灣與曼德海峽的關鍵航道控制權；加上台以軍事合作升溫，導致中以關係在2026年初急遽惡化。為此，中國加強與伊朗的軍事合作，並對以色列實施兩用電子元件的出口限制。

以色列承認索馬利蘭及支持台灣的軍事防禦。（圖／Pixabay）

針對以色列外交部長吉迪恩·薩爾（Gideon Saar）訪問索馬利蘭首府哈爾格薩的行動，北京當局採取針鋒相對的外交反制，於2026年1月初派遣外長王毅訪問索馬利亞首都摩加迪沙，表態支持索馬利亞中央政府，以抗衡以色列在分離地區的影響力。

面對中國無孔不入的滲透，以色列國安機構已拉響警報。軍方報告顯示，中國利用其生產的電動車進行間諜活動，以色列軍方因而取消租賃中國電動車的合約，並要求高級軍官將手機從安卓系統更換為保密性較高的蘋果手機。此外，以色列情報單位發現北京正針對其政府機構與電信公司發動網路攻擊，重點監控特拉維夫與台灣政府間的官方通訊。

隨著加薩戰爭後的地緣政治變遷，以色列對中國的定位已從昔日的經濟夥伴轉變為潛在的「安全威脅」。面對中國向伊朗靠攏以及在以國境內的情報滲透，特拉維夫當局正全面強化反間諜監控，中以關係恐將因台灣與索馬利蘭議題持續對立。

更多三立新聞網報導

「這是老公的財產」塗臉？人夫偷吃還寫日記評分 露骨對話鐵證判賠

遭控撞死人只賠12萬？楊傑宇認了妻封鎖家屬 喊冤曝「這關鍵」絕無卸責

委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸

太子集團首腦妻睡500萬床、家中竟養鯊魚！陳志落網急刪光炫富照

