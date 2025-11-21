台以AI應用新創媒合交流 (圖)
台灣以色列商業文化促進會近日組團訪問以色列，除與在地台商座談，也以人工智慧、機器人和無人機為主題，拜會以色列多家企業與新創。（駐以色列代表處提供）
中央社 114年11月21日
