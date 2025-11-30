台企加速布局印度 留意外派雷區3大挑戰
[NOWnews今日新聞] 印度是全球矚目的新興市場，吸引許多台灣企業進軍投資拓點與外派。但專家也指出，在高成長機會的背後，印度複雜的簽證、稅制及社會保險規範，正為企業人員外派計畫最容易踩雷的3大挑戰，公司架構、薪資發放地也是外派員工在印度的工作期間是否須繳納台灣所得稅關鍵。
企業在規劃員工外派至印度的過程中，該如何因應複雜的法規，在外派人才流動的背景下，如何在合規性與靈活性之間找到最佳平衡。安永聯合會計師事務所就印度簽證、稅制及社會保險規範，並剖析台灣外派員工計畫可能面臨的問題，協助企業在跨境布局中實現穩健合規、把握市場先機。
外派印度留意FRRO登記、所得稅制度、稅務居民身分
Ernst & Young India Partner Shalini Jain指出，台灣員工外派印度時，除了辦理工作簽證，入境後還必須在規定的時間內完成FRRO登記（外國人登記流程指南），若未依規定登記，不僅需繳納罰款，甚至可能面臨無法出境的後果。另外她提醒多數台企常忽略另一項關鍵成本，在印度工作的台灣員工，除了所得稅以外，另須繳納社會保險，若未納入薪酬成本事前規劃，往往導致企業及員工雙方感受到負擔驟增。
此外，印度有嚴格的所得稅扣繳制度，雇主除了按月繳納扣繳稅額之外，另有季度和年度的申報義務。印度稅法對於稅務居民的定義十分複雜，稅務居民又分為常駐居民（ROR）與非常駐居民(RNOR, Resident but Not Ordinarily Resident)。除了檢視員工當年度在印度的居留天數之外，也要往回追溯之前10個課稅年度的居留天數。若成為常駐居民，就得依全球所得在印度申報。
台灣稅務也受影響 公司架構、薪資發放地都是關鍵
安永聯合會計師事務所人力資本諮詢服務執業會計師林鈺芳說明，外派員工在印度的工作期間是否須繳納台灣所得稅，與下列因素密切相關，例如公司在印度的營運型態是分公司或是子公司、薪資是否移到印度發放等。若員工面臨雙重課稅的情況，企業應檢視租稅協定相關規範，爭取協助員工免除雙重課稅。
林鈺芳進一步提醒，企業可提前規劃補貼策略，舉例若一名外派員工的年度課稅所得新台幣150萬元，在台灣適用的邊際稅率20%，在印度適用的邊際稅率是30%，若再加計12%公積金，在多重稅負疊加下，員工的租稅負擔可能因外派而大幅增加，企業應思考合適的稅負補貼機制，避免影響員工的外派意願與人才流動性。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
印度50%關稅投資誘因嘸？貿協黃志芳樂觀：未來10年商機10億美元
川普關稅真的有衝擊！台商揭美客戶訂單大減 尋找印度新商機
台商投資印度經營困難 貿協黃志芳：越早「入局」越能如魚得水
其他人也在看
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
15檔年底衝刺股 帶頭跑
2025年進入最後倒數階段，據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，市場期盼年底作帳、作夢行情接棒催油門，帶動加權指數延續反彈格局、年底前再拚新高。法人表示，包括緯創、志聖、亞翔等15檔12月漲率高、法人本周加碼股，將扮演年底前最後衝刺的領頭羊。工商時報 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資大舉賣超194億 這檔卻買超逾2.5萬張飆8%
台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點，成交值4,715億元。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法人大逃殺29億！「這玻纖布大廠」卻活下來 法人掃貨3.4萬張、量能噴出24.8萬張...投資人笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（28）日加權指數收在27,626.48點，上漲71.95點，漲幅0.26%，三大法人合計賣超29.52億元。在法人資金推動下，玻纖布...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI浪潮點火PCB王國！台光電恐壟斷M9材料 專家點名「這8檔」將接棒：明後年載板恐缺貨潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股PCB族群因AI熱度升溫再度成為盤面明星，材料報價調漲更推動整體族群氣勢走強。被市場尊稱為「PCB女王」的統一投顧總經...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 3 小時前
金額比前一期還增加！00918公告最新配0.565元 12／17最後買進日
[Newtalk新聞] 季配高股息ETF大華優利高填息30（00918）今（28）日公告最新一季配息評價結果，每單位擬配發 0.565 元，不僅金額較前期增加 0.045 元，以今日 00918 收盤 22.52 元估算，本季的配息殖利率高達 2.51%。除息日預計在 12 月 18 日，投資人若想參與本次除息，最晚可在 12 月 17 日買進，本次股利將在明年 1 月 13 日發放。 掛牌已三年的 00918 追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918 自成立以來累計配息 10 次，並順利填息 7 次。強大的填息實力，更讓 00918 今年來定期定額戶數成長逾 7 成。若加計此次預計配發的 0.565 元，今年配息金額可望達 2.485 元。 近期，市場高度關注 AI 是否陷入泡沫化，造成台股在 27,000 點上下劇烈震盪。大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，AI 相關供應鏈經歷近 3 年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。 但郭修誠強調，這波下修與 2000 年的「科新頭殼 ・ 1 天前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘
台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 13 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
打入國際帶動Q3毛利回穩！「這檔」股價勁揚近11.2%收復月季線 法說展利多：需求抵銷逆風
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台泥（1101）日前舉辦法說會，公司看好明年中國水泥市場獲利有望改善，再加上台灣、土耳其、歐非需求抵銷了中國市場逆風，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
癌症居國人10大死因首位 新療法很燒錢全靠它補足！
利變型商品長期受到保戶青睞，不僅可兼顧資產傳承與風險保障，更能透過利率調整機制賦予保單增值彈性。國泰人壽近日推出美元利變型保單「國泰人壽美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」（下稱「美滿康愛」），為業界首張將「CAR-T細胞免疫治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy）」納入保障範圍的商品，結合高倍數身故保障，兼顧美元資產累積與癌後醫三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 13 小時前
〈熱門股〉台虹新產品引擎升火待發中 股價周漲29%創23年新高
FCCL 廠台虹 (8039-TW) 本周以包括高速銅箔基板及進入半導體領域開發案獲市場欽點出線，股價獲買盤介入拉出長紅棒，28 日收在漲停價 78.6 元，周漲 29.28%。鉅亨網 ・ 1 天前
降息來臨怎麼買？專家：用532法則配置ETF最安全！
論壇中心／綜合報導聯準會12月降息機率已超過八成，投資人該如何布局？美股夢想家 施雅棠在《財經週末趴》節目中指出，一旦12月11日聯準會真的降息，科技成長股和消費復甦股最受惠，他更分享「532法則」，強調「投資最好的時機永遠都是現在」。施雅棠分析，降息環境對科技股最有利。以CoreWeave為例，該公司債券發行利率高達9%，一旦降息，資金成本下降將有助於體質較弱的科技成長股籌措資金，帶來較大反彈空間。此外，消費者的車貸、房貸負擔減輕後，特斯拉、亞馬遜等消費相關股票也將受惠。在ETF配置方面，施雅棠建議一般投資人採用「532法則」：五成配置S&P 500指數ETF作為穩健核心，分散持有500大美國企業；三成配置那斯達克QQQ，掌握輝達、微軟等科技巨頭的長期爆發力；兩成則配置XLY等題材型ETF，投資亞馬遜、特斯拉等非必須消費品，作為衛星持股進行波段操作。施雅棠認為美股長期趨勢仍看好，雖可能有修正但崩盤機率低。不過他也提醒，投資人應密切關注聯準會政策動向，評估自身風險承受度，切勿盲目跟風或過度集中單一標的，理性面對市場波動，謹慎做好資產配置，才能在降息環境中穩健獲利。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：週末趴(影)／聯準會12月降息機率破8成！達人曝「532法則」穩健布局美股 更多民視新聞報導記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代川普砸800億建十座核電廠 台美電力股掀多頭行情民視財經網影音 ・ 1 天前