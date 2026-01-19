台企對美投資2500億 已含台積電投資

台積電董事長魏哲家。(台積電)

台美關稅協議正式拍板，台灣企業對美直接投資總額達 2500 億美元（約新台幣 7 兆 9057 億元）。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，該投資金額已包含台積電先前宣布的 1000 億美元投資案，並非新增數字；行政院副院長鄭麗君也證實，2500 億美元係納入企業既有及進行中的投資規劃。





盧特尼克於 15 日結束與台灣談判團隊總結會議後接受 CNBC 訪問指出，台積電於 2025 年承諾在美投資的 1000 億美元，已計入本次協議所揭示的企業投資總額中，美方亦因此提供相對應的投資抵免安排。他並預期，台積電未來投資規模可能進一步擴大，且將帶動更多半導體供應鏈企業赴美設廠，形成大型半導體產業聚落。





同日，鄭麗君率談判團隊於華府說明協議細節時表示，2500 億美元投資數字，係政府透過多次座談與企業訪談，彙整半導體及 AI 產業上下游的海外布局規劃而成，屬於企業依市場需求與接近客戶所進行的自主投資，並非政府強制或新增承諾。





此外，台積電財務長黃仁昭也重申，公司基於客戶需求持續加快在美國亞利桑那州的投資進度，但最先進製程仍將留在台灣發展，以確保研發與製造間的高度協同。