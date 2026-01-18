台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）台美關稅協議拍板，台灣企業將自主投資美國2500億美元（約新台幣7兆9057億元）。美國商務部長日前表示，這項投資總額已納入台積電先前宣布的1000億投資；行政院副院長鄭麗君也在記者會上說，2500億美元含進行中的投資計畫。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）15日與台灣談判團隊結束總結會議後，第一時間接受美國財經媒體CNBC訪問，並就「台灣企業2500億美元的直接投資」部分指出，台積電規劃投入的1000億美元，已計入台美關稅協議內的企業投資2500億美元。

廣告 廣告

「美方已經提供台灣1000億美元的抵免額，因為台積電2025年於川普任內承諾投資1000億美元。所以這1000億美元是目前2500億美元的一部分」，盧特尼克說。

他也預期，台積電投資規模將更大（come in huge, bigger），並說有報導指出，台積電在美規模可能翻倍。此外，這是台積電的部分，接下來還有半導體供應鏈的其他面向，未來將會有數百家公司進駐美國，建造大型半導體工業園區，將半導體產業帶回美國。

美國商務部15日公布美台協議內容，人在華府的行政院副院長鄭麗君及談判團隊當天晚間於駐美代表處召開記者會，說明相關細節。談到企業投資2500億元時，她也提到，這已包含進行中的投資計畫。

鄭麗君說，這是由企業基於自身國際佈局的目標所做的自主規劃，以接近客戶及結合市場。

至於這2500億的額度從何而來，鄭麗君指出，在政府多次座談與跟企業訪談、調查的過程當中，政府了解到半導體及AI產業供應鏈上下游企業的投資規劃，所結合而成的外人直接投資（FDI）投資數字。

「在這數字裡面，其實包含了現在企業已經正在進行的投資計畫。所以這是企業自主的投資規劃。」

台積電財務長黃仁昭同日接受CNBC訪問時也表示，基於客戶需求，台積電正在繼續投資並加快在亞利桑那州的投資步伐。台積電在亞利桑那州的第一家晶圓廠已經建成並開始運轉，進展相當順利。

他並強調，最先進的製程技術必須留在台灣，這是基於實務上的考量，因為需要研發與製造營運之間高度密集的合作。「我們必須在台灣不同據點之間來回調度數百名工程師。」

整體而言，台積電規劃在美投資1650億美元，在亞利桑那州建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，計劃在亞利桑那州擴展為獨立的超大晶圓廠聚落。（編輯：陳慧萍）1150119