台企業看準印度內需穩定成長 啟動台印產業合作

▲忠實集團總裁李哲瑜(左3)、安德拉邦州長N. Chandrababu Naidu(右3)、印度台商總會副總會長張森凱(右2)。

【記者 廖美雅／綜合 報導】在全球供應鏈重整與國際貿易政策不確定性升高的局勢下，亞洲製造版圖正快速改變。忠實集團宣布位於印度安德拉邦的ITIP台灣工業園區（ITIP Taiwan Industrial Park）正式落成啟用，象徵台印產業合作正式邁入實質階段，也為台灣企業在國際關稅變局中提供穩定布局的新選項。

忠實集團說明ITIP工業區的落成，獲得印度中央與安德拉邦政府高度肯定。忠實集團與安德拉邦政府正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將於未來十年共同建構兩座台商工業園區。首期園區占地500英畝，總投資金額超過1.35億美元，預估帶動後續投資規模逾8億美元，並創造超過6.5萬個在地就業機會。園區以電子組裝、智慧製造、綠能科技與汽車零組件為核心產業。

忠實集團總裁李哲瑜表示，印度的投資吸引力早已超越低成本優勢，真正的關鍵在於其逐步壯大的中產階級與高速成長的消費市場，當全球市場受制於關稅與政策變化時，能掌握一個持續增長、穩定內需的市場，就是產業生態的安全錨。忠實集團在印度的投入，不僅是製造基地的轉移，更是長期培養印度內需動能的起點，並強調面對全球貿易規則動盪與供應鏈再分配，印度的角色正在被重新定義。ITIP工業區的啟用不僅反映出台商靈敏的策略調整，也揭示出亞洲企業正以內需為先、外銷為輔的新模式回應世界經濟不確定性。（照片／記者廖美雅翻攝）