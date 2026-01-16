台企赴美投資2500億換對等關稅四目標！賴清德指「沒睡覺一直關注談判過程」：簽訂後大家才放心

台美敲定對等關稅調降15%不疊加等優惠，總統賴清德今（16）日出席活動前發表談話表示，我方以台灣企業投資美國2500億元，換取四個目標，232關稅最優惠待遇部分，更是全球第一個爭取到美國同意的；賴清德感謝談判團隊、行政院、國安會，並說：「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判簽訂後，我們大家才放下心來！」

賴清德今日出席台中「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」，他會前談話表示，相信各位國人已經知道，台美對等關稅在今天清晨底定好消息，鄭麗君副院長、楊珍妮政委也負責任，第一時間就在美國召開記者會，行政院長也做了詳細說明，他僅作簡要補充。

賴清德再說，這次談判、我方承諾政府將協助台灣企業投資美國2500億美元，台灣政府將用信用保證支持台灣金融機構授信台灣企業赴美投資額度2500億美元，台灣因此得到四個目標，包含對等關稅降到15%不疊加，「這個條件是美國主要貿易逆差國，包含日韓、跟歐盟相同的待遇。」

賴清德表示，過去日韓和美國有簽訂貿易協定，日韓商品銷往美國相對台灣有競爭優勢，「但現在大家全部都拉平，我們提供台灣傳產銷往美國的好機會！」

賴清德提及232關稅部分，「我國政府是全球第一個爭取到美國同意」，後續赴美投資企業在半導體和延伸性商品可以在一定額度內免稅，額度外可獲得最優惠稅率，其他適用232條款商品，包含汽車零組件、太空產業零件也能獲得最優惠稅率。

賴清德表示，第三、台灣模式得到美國支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施，讓台灣赴美投資企業形成群聚，有助於台灣企業跟美國企業在研發設計、廣大市場上合作，讓台灣產業進一步融入美國經濟結構當中。

賴清德又說，第四、不僅僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包含半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、生物醫療科技產業等，換句話說，未來台美經貿合作會更緊密，台美經濟可以同步創造雙贏發展。

賴清德強調，今天的談判會更有助於台灣產業立足台灣、佈局全球、行銷全世界，希望國人都能團結合作，他也要感謝鄭麗君、楊珍妮、談判團隊的辛勞，不管實體談判、還是在台灣視訊談判都很辛苦，也感謝副總統蕭美、卓榮泰、國安會、行政院，在談判時都過美國時間：「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判簽訂後，我們大家才放下心來！」

賴清德最後也呼籲朝野黨團支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前。

