台企赴美投資2500億美元台積電又被唱衰...趙堃成酸「去年四月到現在漲一倍不止」：帶風向也應有長進

台美取得關稅談判結果，台企則要赴美投資2500億美元，又有部分人士開始唱衰台積電。前勤業眾信財務顧問公司總經理、前台科大管科所副教授趙堃成今（18）日表示，台積電股價從四月被唱衰到現在，漲了一倍都不止，被帶風向也應有所長進；他並解釋信用保證機制是「一間兩顧」，事實上還能賺錢，不理解有什麼好批評。

趙堃成今日在臉書發文表示，遠在去年三月份台積電就已經宣布要到美國增加投資1000億美金的時候，當時關稅問題尚未發生，川普總統宣布關稅是4月2號，所以這件事跟關稅一點關係都沒有。

趙堃成指出，當時就有一堆別有目的或是受人指示的媒體、記者、名嘴、自稱學者，出來由內容農場提供說辭唱衰。當時股價約在每股$900左右，後來四月初川普總統宣布關稅政策以後到4月18號，台積電跌到$850塊錢一股。

趙堃成說，並說自從明確的關稅協議曝光以後，由於協議的內容幾乎無可挑剔，現在又看到許多的評論集中在唱衰台積電赴美投資ㄧ事，美積電的錯誤比喻又再現江湖，實在令人啼笑皆非。

趙堃成並說，當時批評最大的部分就是，去美國投資就是會降低毛利率，也就是台積電的獲利能力，他當時也費了很大的精神在說明這個事情，後來果然證明台積電的毛利率一再攀高，上個禮拜台積電的法說會裡面已經證實第四季的毛利率高達62%以上，還有繼續攀升的趨勢，「所以台積電的股價從當時在四月中被唱衰掉到$850一股，目前在上個禮拜五收盤的時候是$1740一股，漲了一倍都不止。」

趙堃成表示，所以他才會請當時或許是別有目的，或者是受人指使收買的這些媒體、記者、網紅以及自稱學者的各位，希望大家摸著良心，對廣大的支持其說法的，聽評論而去賣股票，或者是不敢入手台積電股票的股民誠心的道歉。

趙堃成直言，這種錯誤不實的影響股價言論，如果在美國的話，應該就會有投資者保護協會帶領這些受害的投資人向各位集體求償了，現在看到許多別有用心或者是受人指示的這些媒體、記者、名嘴或者是自稱學者、或者是網路帶風向者，又開始把去年三月四月份的說辭重新再拿出來練一次，看了實在令人又好氣又好笑，「就算是被指示來帶風向也應該有所長進吧！同樣的事情10個月前這樣講，現在再講一次實在是沒有營養。」

趙堃成再說，台灣民間企業自主投資美國的是2500億美金。由信保基金來替企業界做信用擔保，鼓勵到美國投資的金額上限為2500億美金。這部分因為信保基金有收取保證的費用，再加上過去實證上違約的比例非常的低，所以信保基金事實上是可以賺錢的。

趙堃成解釋，政府說談的信用保證的機制，從台灣過去對中小企業，也就是風險比較高的中小企業的放款的低違約率來看，不是一個負擔，反而是一個可能會賺錢的行動。信保基金不是不出一毛錢而已，還有可能會賺錢，這樣子的2500億美金，竟然有人把它說成是政府要負擔的投資金額，並且形容的好像是日本跟韓國被予取予求指定投資範圍以及分潤比例的情況一樣，實在是令人遺憾。

趙堃成直言，由民間自主的2500億美元的投資，也都是由民間公司自己評估，覺得有利可圖，為了擴張市場以及符合客戶的需求才進行的。這些公司去美國投資也不會是全部拿自己口袋裡的錢，很大的部分也會在美國進行融資。

趙堃成再說，而這些融資因為是由銀行專業的人員來評估是否放貸，所以也會嚴格審核這些營運計劃。當然審核完這些營運計劃以後，由於初來乍到的台灣公司在美國並沒有信用歷史，所以如果政府在這個時候伸出援手，幫助企業取得貸款，加速擴張營運，「這樣子的一間二顧，不造成企業的負擔，也不造成政府的負擔，也兼顧到去美國投資的在地生產的需求的做法不曉得有什麼好批評的。我無法理解欸。」

趙堃成最後笑說，對他本人最悲慘的是，由於他大力的駁斥這些不正確的傳言以及說法，看起來可能產生了一些效用，所以以台積電的股價沒有被唱衰，而有反映出來真實的獲利能力及成長空間，「現在我太太把這個事情完全歸責於我，因為我讓她找不到空間去加碼台積電」，也因此他本人已經被苦毒多日，希望個人的犧牲可以換取各位明智的考慮，不要再為人所害，要有自己的判斷及做法。

（圖片來源：三立新聞、趙堃成臉書）

