台企赴美風險增 薛香川促守核心技術

台美對等關稅議定15％不疊加最惠國待遇（MFN），代價是台灣科技產業承諾至少投資美國2500億美元，政府另提供2500億美元信用擔保。前行政院祕書長薛香川29日表示，美國製造業長期缺乏國際競爭力，台灣企業赴美恐面臨成本激增與獲利稀釋的風險，呼籲政府應正視產業經營困境，透過談判維持技術領先優勢。

國政基金會昨舉行「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」記者會，基金會執行長張顯耀批評政府因應不足，產業風險增加，外移壓力加大，恐使台灣地緣戰略價值下降，進一步影響國際地位。若僅為關稅讓步，台灣可能失去「根留台灣」的基礎。

針對台積電赴美投資，薛香川直言這並非單純的商業規畫，而是迫於政治壓力的結果，呼籲政府力求將核心產業留在台灣，談判維持技術代差，仿效過去台積電投資南京廠時的模式，確保台灣技術絕對領先地位。

國政基金會副執行長吳怡玎也擔憂，供應鏈重構正使大量資金與人才資產加速離開台灣，當最尖端的研發力道隨產業鏈外移，台灣本土技術優勢將面臨被掏空的風險，矽盾如果減少40％，是否還有效？

前國發會主委林祖嘉表示，投資美國5000億美元，亦即每年大約要投資1000億美元，過去台灣1年國內外投資能量大約是1600億至1700億美元之間，勢必造成很大排擠，國內投資量能大幅受限，高消費能力的科技產業人才外移也將影響國內消費力道。

林祖嘉也指出，美國生產成本高許多，台積電前董事長張忠謀之前曾說在美生產成本大概多50％，台積電與一些高毛利產業還能生存下來，但傳統產業絕對沒辦法。