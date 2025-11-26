台企銀前3季獲利創新高 明年股利仍以股票為主

台企銀前三季獲利創新高，明年股利仍以股票為主。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台企銀(2834)今日舉行法人說明會，台企銀前三季合併稅後盈餘達97.86億元，獲利續創新高，年增率10.36%。台企銀副總乙增祥表示，明年股利政策還是以盈餘轉增資配發股票股利為主，但考量部分股東對於現金股利偏好，也會適當配發現金股利。

乙增祥說明，台企銀今年前三季獲利成長動能主要來自利息淨收益，受惠存、放款營運量成長，平均餘額較去年同期分別增加6.41%及8.15%，同時積極優化存、放款結構，提升收益性較佳之放款業務比重，並強化存款資金成本控管，使存放利差自今年以來逐季提升，在量能擴張與利差提升雙重挹注下，帶動整體利息淨收益成長。

手續費淨收益方面，今年財富管理業務表現亮眼，使前三季累計手續費淨收益達54.84億元，年增4.84%。

且逾放比率降至0.15%，較去年同期減少0.01%，備抵呆帳覆蓋率提升至862.18%，較去年同期增加40.88%，資產品質穩健成長。

展望第四季及明年，台企銀認為全球經濟仍受貿易障礙、地緣政治及通膨影響，加上貨幣政策不確定性，市場環境具挑戰。聯準會12月降息1碼機率高、明年或再降兩次；台灣央行則預估維持利率不變。

在降息循環下，台企銀將優化存放款結構，提高活存比率、擴大收益性放款，延續利差成長；投資端將逐步建立長天期固定利率部位，必要時搭配浮動利率債及多元外幣資產，以分散風險並鎖定收益。

