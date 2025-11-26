台企銀前3季獲利創新高 股利明年股票為主
[NOWnews今日新聞] 台灣企銀今（26）日舉行今（2025）年第3季法人說明會，公布前第3季累計合併稅後淨利達新台幣97.86億元，年成長10.36%，獲利續創新高。至於明年股利政策，台企銀則擬配發股票股利，同時考量股東對現金股利的偏好，也會適度發放。
台企銀前3季累計合併稅後淨利達97.86億元，較去年同期成長10.36%，獲利續創新高；逾放比率降至0.15%，較去年同期減少0.01%，備抵呆帳覆蓋率提升至862.18%，較去年同期增加40.88%，資產品質穩健成長
台企銀副總經理乙增祥說明，今年前3季獲利成長動能主要來自利息淨收益，受惠存、放款營運量成長，平均餘額較去年同期分別增加6.41%及8.15%，
同時，台企銀也積極優化存、放款結構，提升收益性較佳的放款業務比重，並強化存款資金成本控管，使存放利差自今年以來逐季提升，在量能擴張與利差提升雙重挹注下，帶動整體利息淨收益成長。在手續費淨收益方面，今年財富管理業務表現亮眼，使前3季累計手續費淨收益達54.84億元，年增4.84%。
乙增祥強調，台企銀將持續深耕核心放款業務及多元布局，強化個人金融業務及海外業務發展，以擴大收益來源，同時持續精進內部風險管理機制，確保在經濟環境變動下，仍維持經營韌性及獲利成長動能，並深化永續治理，落實轉型金融、人才培育與資安防護，強化長期競爭力，朝向穩健成長與永續共榮願景邁進。
至於股利政策，台企銀明年度將維持以盈餘轉增資方式配發股票股利為主，並將兼顧部分股東對現金股利的偏好，適度搭配現金發放，但實際分配比例將視全年獲利表現、資本需求及董事會決議而定。
