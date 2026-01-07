台偵辦太子案 已羈押9人

涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，傳出在柬國被捕並遣送大陸調查，台灣偵辦太子集團案，自去年11月4日發動6波搜索，已羈押禁見9名集團台籍幹部，涉案被告30多人，全案預計3月初偵結起訴。

至於陳志、集團陸籍幹部李添、吳逸先、新加坡籍帳房陳秀玲、幹部張剛耀、林泰榕等人，均為本案共犯，但人都在境外。其中張、林2人因「黑吃黑」侵吞集團9億元，遭集團提告業務侵占罪，北檢113年12月通緝2人，檢方不排除另對陳志等人發布通緝。

陳志涉嫌在柬埔寨從事詐欺、洗錢、囚禁與強逼「豬仔」從事加密貨幣投資詐騙，遭美國司法部起訴，其在台設立的「聯凡」9家公司遭美國列入制裁名單。

北檢分案調查太子集團設於台北的洗錢據點，發現在陳志親信李添的規劃下，太子集團在台設立10多個人頭公司，以假交易方式把跨國詐騙所得洗錢漂白，部分款項直接在台灣落地，用來購買和平大苑豪宅和超跑、遊艇，供集團成員來台遊玩享樂或進行洗錢。另太子集團還利用在帛琉興建渡假村名義置產洗錢，也從事博奕網站洗錢。

北檢自去年11月4日起迄今已發動6波搜索，約談30多名集團幹部員工，聲押禁見天旭公司負責人王旭棠9人獲准，由於最先羈押的王旭棠4人羈押期限將在3月5日屆滿，全案預計在3月初偵結起訴。

北檢扣押太子集團資產包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就高達38億1421萬餘元，另查扣豪車34輛，以及銀行帳戶60個，存款2億3587萬餘元，估計扣押物總價值逾50億元。