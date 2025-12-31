台僑役男申辦兵役緩徵卡「語文關」 僑委會：已製英文懶人包、雙語協助申辦

民進黨立委陳俊宇2025.12.31質詢僑委會委員長徐佳青，僑民役男新制度上路3個月能否便民，協助中文程度較弱勢的台僑役男申辦兵役緩徵等。截自立法院會議隨選



為了避免「假僑民，真逃兵」，內政部修法，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天，並刪除華僑回國投資得暫緩徵兵的規定，並增訂有戶籍的僑民役男返國時應提出自僑居地出發的證明文件。新辦法實施3個月，民進黨立委陳俊宇關切「台僑役男」出境後4個月內要補文件，但是申請冗長複雜，且具不確定性，引發台僑役男的不安，恐怕會減少回台服役意願，僑委會指出，上個月已製作英文懶人包，並且在申辦流程中提供英語協助，提高僑民役男申辦手續的效率。

廣告 廣告

依據兵役法令規定，年齡屆滿19歲當年起至36歲的男子，都是應該接受徵兵的「役男」，如果役男符合資格並申獲護照加簽僑居身分或華僑身分證明書（役政用），並至戶籍地鄉鎮市區公所完成役男身分變更者，就是「僑民役男」，可以緩徵兵役，但並非免服兵役。

而為了兵役的公平性，防止利用濫用僑民身份逃避兵役，內政部實施新制度，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天，並刪除華僑回國投資得暫緩徵兵的規定，另增訂原有戶籍的僑民役男返國時應提出自僑居地出發的證明文件。

僑委會委員長徐佳青今天（12/31）赴立法院外交及國防委員會進行「海外僑臺商與臺灣產業共同發展之成果」專案報告，民進黨立委陳俊宇質詢時指出，有關僑民役男的新規定，從9月8號開始實施到現在已經超過3個月了，包括新制的申請流程和所需的文件，或是出境後4個月內要補交相關的文件等配套措施，實際上操作方式以及審核的期程會不會過於冗長？

陳俊宇指出，這些複雜的手續和不確定性，可能都會造成年輕僑民不安，進而減少他們回到台灣的意願，也由於政策上路時較為倉促，引發僑民很多的疑慮，這個新的政策雖然有僑委會整理好的懶人包，協助理解，但是對於中文程度相對弱勢的僑民來說，可能還是不好理解。甚至在申請出境文件審查的平台上，也是以中文為主，陳俊與問徐佳青，僑委會有無改善的空間？

徐佳青說明，事實上僑委會在11月開始就已經製作所有英文版的懶人包以及所有的表格文件資料，臨櫃的辦理也都有中英文的協助。所以如果華語程度不是很好的人來辦理，一樣可以沒有溝通障礙，會用英文協助。

徐佳青也說，感謝海外僑民願意配合我們這些相關的政策，在近三個多月的時間當中的觀察，第一個月確實有很多因為新制上路的不熟悉、不了解，或是沒有資訊，造成很多錯誤的理解，隨著在這兩個月當中密集的去做很多溝通跟宣傳以後，現在各種負面不理解的、錯誤資訊就下降很多，僑民役男來辦理的速度也快很多，也要一直持續的動態檢討。

徐佳青也說，希望明年度開始第一個改變是明年1月2號起，會增加多一個據點在高雄，位置在行政院南部辦公室，可辦理包括役政用的華僑身份證明書等，所有僑委會有關的證件的辦理。有鑑僑民役男返國人數最多的時間大約都會是落在農曆年前的半個月當中，因此，明年的1月下旬開始，僑委會將加強這一方面協助。且高雄據點的量也有相當的幅度，並在預算允許的狀況下，僑委會也願意再評估中部地區再多增設一個點。

徐佳青指出，目前因為沒有預算支應，只能請調配僑委會同仁人力，在行政院南辦支持下，1月2號本週五就開始啟用南部辦公室，可讓僑民役男可來遞送案件。

除此之外，徐佳青也表示，考慮到在下個年度起，役政用的華僑身分證明書也要改為可用數位的領取方式，就更為便利。

未來僑民來送件時，除了因為無論是中華民國護照或他國護照，還是要驗證正本之外，但之後的流程他就不用在現場等待，送完件就可以離開，僑委會以半天的審核之後，可以把數位版的證明傳給僑民。此一數位版會有僑委會的數位認證計畫，讓內政部役政司、移民署都可以追蹤其數位編號，讓僑民役男申請者更加的便利也節省時間。

至於未來是否會考慮到東部設立僑委會的申辦據點，徐佳青承諾會評估移民的人數，長遠的考量當然「最好是北中南東都有據點。」

更多太報報導

美方籲台國防特別預算「已沒時間浪費」 陳冠廷：國防部長可直接與在野黨溝通

賴清德批中共軍演升高脅迫影響全球 肯定國軍快速應變從容自若

顧立雄全程掌握中共演習動態 國防部：休假傳言「匪夷所思」