台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階AI伺服器與交換器客戶急單湧入，公司全力擴大全球產能布局，從台灣、中國到馬來西亞、美國皆同步增設產線，並鎖定高階銅箔基板（CCL）為核心產品推進。

今（26）日開盤再度被買盤推向新高，早盤最高衝上1535元，強漲5.86%，再度刷新掛牌以來歷史天價。（示意圖／pexels）

在市場樂觀預期下，台光電股價延續昨日攻上漲停的強勢，今（26）日開盤再度被買盤推向新高，早盤最高衝上1535元，強漲5.86%，再度刷新掛牌以來歷史天價。不過隨後獲利了結賣壓湧現，漲勢迅速收斂。最終上漲20元，漲幅為1.38%，以1470元收場，成交張數為7千多張，顯示市場交易情緒依舊熱絡。

廣告 廣告

台光電近3季表現亮眼，獲利連連突破一個股本，第3季交出史上最佳成績，累計前3季每股稅後純益（EPS）達31.23元，國內外法人也紛紛上調評等。外資圈中，美系外資給出最高1695元的目標價。公司對未來需求面同樣抱持正向態度，認為旗下產品線將持續受惠於AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC、低軌衛星以及記憶體模組等多元應用擴張，使HDI與高速高頻材料市場維持成長動能。

今年台光電陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城以及中國中山生產基地的擴產計畫，整體產能較2024年放大三成。展望後續，公司已規劃於2026年在桃園、昆山及中山再增建廠房，屆時產能將再推升近3成，持續擴大營運版圖。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

千點跳水嚇壞股民！賴清德比數據「回敬」 主持人嗆：輪到馬英九吃藥了

中國利用AI滲透台灣 賴清德籲國人提高警覺：避免下載中製應用程式

葛如鈞社群AI小編講出大實話？綠黨團：資料庫看來還沒被中國污染

