台兒童肥胖拉警報！學童不吃蔬果又愛喝飲料 專家獻5招解困

【健康醫療網／記者林則澄報導】兒童福利聯盟最近指出，台灣兒童過重及肥胖率已突破30%，遠超國際平均值。癌症關懷基金會也調查發現，學童用餐越常滑3C、親子共食越少，蔬果攝取越不足、含糖飲料也喝得更頻繁，兩者可能成為影響兒童體位與飲食習慣的關鍵因子。

癌症關懷基金會在2022年3月至2023年1月期間，針對北中南7縣市、國小三至六年級的學生調查，共回收2萬3831份有效問卷，結果發現不少孩子飲料喝得勤、蔬果吃得不夠。

吃飯滑3C差很多 蔬果吃更少、含糖飲更多

調查顯示，吃飯會使用3C的孩子中，天天吃蔬果的比例相對偏低，含糖飲料喝得更頻繁。相較之下，吃飯不使用3C的孩子，天天吃蔬果的比例提高近10%，常喝含糖飲料的比例也降低逾10%，呈現出餐桌「數位斷食」對飲食習慣的差距。

共餐越多越加分 蔬果多、飲料少

除了3C使用，親子共餐頻率也和飲食表現有關，調查指出，共餐次數較高的家庭，學童天天吃蔬菜與水果的比例高近10%；反過來，共餐偏少者，常喝飲料比例增11%。整體來看，共餐頻率的高低，和蔬果攝取、飲料習慣都出現一致方向的落差。

調查也發現，親子共餐越頻繁，孩子吃飯不用3C的比例越高，以共餐每周11次以上者為例，吃飯不用3C的比例比每周5次以下高出約8%

專家破除「小時候胖沒關係」迷思

癌症關懷基金會陳月卿董事長呼籲，健康應從小扎根，應打破「小時候胖沒關係」的傳統迷思，「親子共餐不僅能增進家人情感，更是建立正確飲食習慣的最佳時機。家長透過言傳身教，能幫助孩子在輕鬆的氣氛下愛上蔬果。」

學童戒不掉飲料 專家：自製綠拿鐵補營養

針對學童愛喝飲料的習慣，陳月卿董事長建議家長可用天然食材自製「綠拿鐵」，這類飲品由新鮮蔬菜、水果及富含不飽和脂肪酸的堅果組成，含有豐富的植化素、膳食纖維與多種維生素、礦物質，是取代市售含糖飲料、守護全家健康的優質選擇。

一、蔬菜汆燙前重60克，等於0.6份蔬菜。

二、水果120克，弱平常少吃水果，可至180克，等於水果1至1.5份。

三、大豆胜肽5克，約0.5份蛋白質。

四、堅果或種籽1匙約10克，等於1份好油。

五、好水或溫開水150至200毫升。

製作方法：將蔬菜快速汆燙30至50秒後撈起，與其他食材一同放入果汁機攪打均勻即可。

孩子眼睛離不開3C 醫揭成因

衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科許維堅主任表示，從兒童發展的角度來看，小孩的大腦仍在成長階段，特別是負責自我控制、等待與情緒調節的能力尚未成熟。手機中的短影音、遊戲與動畫，能快速帶來刺激與愉悅感，讓孩子覺得輕鬆又不無聊。久而久之大腦便會學會依賴手機來安撫情緒，當這種習慣出現在吃飯時間，孩子並非不想吃飯，而是已經不習慣在沒有螢幕刺激的情況下，單純專心進食。

家長3方法助攻 建立孩子正確用餐習慣

一、採取循序漸進方式，避免激烈對抗：家長應避免突然、強硬地禁止孩子使用手機，以免引發強烈反彈，建議採取循序漸進的方式，逐步減少孩子在吃飯時接觸手機的時間，讓大腦有時間重新適應沒有螢幕刺激的狀態。

二、建立一致的家庭用餐規範：建立穩定且一致的家庭規範相當重要，例如規定全家人在用餐時都不使用手機，透過大人以身作則，讓孩子從實際行為中學習。

三、讓餐桌成為有互動的親子時光：家長可多陪伴孩子在餐桌上互動與聊天，分享生活中的小事情，讓吃飯重新成為有交流、有溫度的家庭時光，而不只是完成吃飯的任務。

