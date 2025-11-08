台八女星出事了！積勞成疾緊急入院開刀 老公暖心守候「出院才敢上工」
記者趙浩雲／台北報導
藝人文汶從演員出道，近年來與老公吳皓昇自創品牌心力交瘁，因為積勞成疾，過度疲憊導致膏肓肌纖維嚴重沾黏，肌肉僵硬疼痛難耐。她不得不緊急放下工作，接受「針刀微創手術」剝離沾黏組織。手術順利後，她帶著傷口出院休養。
文汶感性地表示：「這些傷口，是我為了品牌努力的『最美麗的記號』，我覺得很值得。」然而文汶也特別感謝老公吳皓昇，為了她的病情奔波許久。
吳皓昇近日正準備投入八點檔拍攝工作，行程滿檔。但吳皓昇心疼老婆，決定把握進劇組前的最後時間，使出「超人效率」，趕緊帶著文汶處理好手術事宜，確認愛妻平安無虞後，才能安心「上工」。
文汶甜蜜地透露：「老公為了我的事情奔走許久，趁著他要進去八點檔拍攝前，就趕快帶我處理好。真的非常感謝他，是我的『鋼鐵後盾』！」文汶也鼓勵所有職場女性要愛護身體。
