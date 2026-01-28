台八女星出國「遇詐騙丟包！」還被性騷摸大腿 憤怒公布驚險過程

記者趙浩雲／台北報導

黃瑄去越南慘遭詐騙丟包。（圖／翻攝自臉書）

藝人黃瑄近日出國旅遊，卻在越南胡志明市返台前夕，遭遇Grab司機敲詐與丟包的驚魂經歷。她在社群平台還原整個過程，直言是在「機場關櫃前才完成Check in」，至今仍心有餘悸，27日在臉書發文提醒大家務必提高警覺。

黃瑄表示，整趟胡志明市行程其實相當愉快，無論是餐廳、酒吧遇到的旅人與當地人，或住宿的旅店人員、Grab騎士，大多都十分友善，因此她相信這次事件只是個案，但也正因如此，更容易讓人鬆懈。她指出，這類狀況疑似專門鎖定準備離境的旅客，因為趕時間、申訴不便，加上剩餘當地貨幣用不完，容易被迫妥協。

事發當天，黃瑄準備前往機場時使用Grab叫車，系統顯示司機稀少，等候數分鐘後，卻來了一輛機車。她一再表明不是叫機車，對方卻直接取消訂單，並強行將行李放上踏板，示意機車比較快。由於重新叫車價格暴漲、時間緊迫，她在權衡後勉強上車，卻一路遭遇司機刻意慢騎、臨時加價，還對她進行性騷擾「甚至手指戳我大腿，問我他這樣是不是No.1」，讓她又傻眼又無奈。

黃瑄去越南慘遭詐騙丟包，不忍公開對方長相。（圖／翻攝自臉書）

好不容易看到機場塔台，司機卻在距離航廈仍有一段距離的高架橋旁停車，堅持已經到達，並再度索討高額費用。黃瑄拒絕後搶回行李，最終選擇自行步行並跟隨當地旅客確保安全，最後一路狂奔，才在關櫃前驚險完成登機手續，海關人員甚至低聲提醒她「Run」。

事後黃瑄向Grab客服投訴，但因無法提供完整車牌照片，後續處理並不順利。她坦言並未抱太大希望，只希望藉由分享經驗提醒大家，在國外務必預留更多交通與報到時間，避免讓自己陷入不可控的風險。她也強調胡志明市依然好吃、好玩、好客，未來仍會再訪，只是提醒旅人別抓得太剛好，「安全永遠比行程重要」。

