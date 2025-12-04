台八女星怨「跳有氧遭鄰居抗議」 網酸爆：影響到別人跟幾點沒關係

娛樂中心／綜合報導

本土劇女星李沛綾近日在社群分享與女兒的日常，她表示女兒放學後在家跳有氧運動，卻遭大樓管理室轉達樓下住戶抗議，指腳步聲太大，讓她相當困擾，結果被網友罵翻。

李沛綾透露事發時間約在傍晚5點45分至6點，認為尚未超過大樓規範的安靜時段，沒想到仍被投訴。「女兒回家做運動，那該如何是好？」她表示連平時穿著毛拖鞋走路，都被認為聲音太大，忍不住質疑：「這個高級大樓的隔音這麼差嗎？」並向粉絲求助是否遇過類似經驗，並且放上幾張自拍。

廣告 廣告

李沛綾表示自己被樓下鄰居抗議，遭網友酸爆。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，大批網友湧入留言，認為影響到別人跟幾點沒有關係，也有人質疑她把問題推給大樓隔音，引發更多討論。有網友留言：「影響到別人，跟是幾點沒有關係」、「跳的聲音傳到樓下是蹦蹦蹦的，樓下聽到非常頭痛的好嗎」、「要跳去健身房跳」、「跳有氧叫做正常腳步聲？現在的大樓隔音很差的，連罵小孩、彈鋼琴、手機震動都聽得到，建議要跳去戶外跳」、「這表示你家不是高級大樓。沒人想知道你長怎樣，下一位！」

面對輿論延燒，李沛綾3日再度發文，表示已主動向管理室了解狀況，得知樓下鄰居是位老人家，讓她更加希望能把問題處理好。她說女兒因準備舞蹈表演，每天仍需練習約半小時，因此她開始嘗試減少噪音：「先鋪一層地毯，再加上瑜伽墊，第三層再鋪地毯，請管理室協助看看是否改善。」

李沛綾表示自己被樓下鄰居抗議，遭網友酸爆。（圖／翻攝自臉書）

李沛綾笑說管理室人員覺得她太麻煩了，但她希望能顧及鄰里感受，「能力範圍之內能做到的，我都願意試。」儘管自己鼻子過敏、不適合鋪地毯，她仍認為不影響老人家作息更重要。最終她開心宣布已獲回饋「確實有改善」，感謝網友提供建議，也感謝家人提醒她多站在他人角度思考。

更多三立新聞網報導

章廣辰不忍了！遭傳「被逼迫站邊許光漢」 親曝許瑋甯婚禮現場真相

許光漢爆鬧翻張軒睿「章廣辰左右為難」 楊祐寧曝三人私下面：怎變這樣

台八女星車禍重傷！遭急換角頂替 休養近況曝：車禍造成不願相信的事實

遭爆翻臉許光漢！鬧到許瑋甯婚禮「張軒睿遭無視」 罕見動怒發文回嗆

