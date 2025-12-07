台八女星斜槓再進化！揪閨蜜錄節目「一集就燒兩萬」 壓力大到自責落淚
記者趙浩雲／台北報導
八點檔演員、人氣網紅陳又榕(波波蓁)近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。然而陳又榕在光鮮亮麗的成績背後，卻坦言面對「主持人」這個新角色時，承受了巨大的挑戰與壓力。
節目上線至今不到三十集，不僅單集收聽數突破二十萬大關，頻道追蹤數也將破萬，成績亮眼，陳又榕透露，她本身是 Podcast 的重度使用者，經常從深度對談中獲得力量，因此心中期許自己有朝一日也能成為一位能帶給別人力量、收放自如的主持人。她認為「年紀不小了，現在不做以後會越來越膽小」，於是一下定決心就開始行動。
她首先找來十幾年前一同以部落客身份出道的超級好友黃小米壯膽。儘管黃小米原本因行程繁忙且帶點「社恐」而有所猶豫，但陳又榕「先斬後奏」，一口氣買齊所有器材到黃小米面前，這份決心也讓黃小米決定突破舒適圈，兩人攜手開啟了這段挑戰。
面對不熟悉的領域，陳又榕坦承曾遭遇挫折，她心有戚戚地說：「我們也被批評過，說真的蠻自責的，沒有把來賓訪問好的壓力真的很大。」 但她也強調當初並非沒想過這份工作會如此困難，經過調適後，她期許自己能在主持工作中學習更多、找到擅長的地方，並從中獲得成就感。
儘管初期投入了近10萬元的器材費用，且目前單集製作成本約為2萬元，節目尚未回收，但《小週末開Pod》卻以驚人的速度獲得聽眾喜愛。節目上線不到三十集，即創下單集突破二十萬收聽、頻道追蹤即將破萬的佳績，成功成為許多女性聽眾「每週固定等待的心理補給」。
