台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽

記者趙浩雲／台北報導

藝人許蓁蓁7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，與汪小菲妻子馬筱梅（Mandy）私交甚篤的她，受訪談及對方時大讚「她是個很Man的女生」，也稱讚汪小菲「人很好」，並透露曾見過大S的兒女，直言小玥兒有把Mandy當媽媽看，也覺得Mandy是了不起的媽媽。

許蓁蓁與馬筱梅認識已有七、八年，對方過去曾到她開的畫室學畫。她笑說馬個性直率、很義氣，兩人一拍即合：「她雖然長得漂亮，但其實蠻man的，我喜歡這樣的朋友，因為我有時候容易講錯話，跟她相處反而輕鬆。」

許蓁蓁與Mandy是好閨蜜。（圖／翻攝自IG）

她透露有馬筱梅有帶過汪小菲一家人來聚會過，對小玥兒印象特別深刻，「她真的對小孩很好」覺得小玥兒就是把她當媽媽一般看待，還提到曾在自己畫室幫孩子辦過生日畫畫會，「真的蠻不容易的，她從沒抱怨過，也是真心對待小孩。」

談到婚姻與育兒，許蓁蓁自認算是閃婚、晚婚又晚生，育有7個月大的女兒「小珍珠」。她透露家中正在裝潢，小孩目前先由婆婆照顧，自己則忙著整理空間，「家本來很小，沒有地方住，等裝修好再接回來。」她也自豪產後迅速瘦身，三個月內從62公斤瘦到52公斤，現維持在50公斤。

雖然生產過程辛苦，許蓁蓁坦言原本想勸老公結紮，「我當下真的覺得不想再生了」，但看著女兒越來越可愛，忍不住動搖：「會忘記那個辛苦，也許可以再考慮。」對於老公是否會管她交友？她笑說：「我還會拜託他來管我！」強調彼此有高度信任，「去哪裡都會報備，讓他知道我在哪裡，不過也不會一直回報啦。」

