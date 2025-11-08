台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽
記者趙浩雲／台北報導
藝人許蓁蓁7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，與汪小菲妻子馬筱梅（Mandy）私交甚篤的她，受訪談及對方時大讚「她是個很Man的女生」，也稱讚汪小菲「人很好」，並透露曾見過大S的兒女，直言小玥兒有把Mandy當媽媽看，也覺得Mandy是了不起的媽媽。
許蓁蓁與馬筱梅認識已有七、八年，對方過去曾到她開的畫室學畫。她笑說馬個性直率、很義氣，兩人一拍即合：「她雖然長得漂亮，但其實蠻man的，我喜歡這樣的朋友，因為我有時候容易講錯話，跟她相處反而輕鬆。」
她透露有馬筱梅有帶過汪小菲一家人來聚會過，對小玥兒印象特別深刻，「她真的對小孩很好」覺得小玥兒就是把她當媽媽一般看待，還提到曾在自己畫室幫孩子辦過生日畫畫會，「真的蠻不容易的，她從沒抱怨過，也是真心對待小孩。」
談到婚姻與育兒，許蓁蓁自認算是閃婚、晚婚又晚生，育有7個月大的女兒「小珍珠」。她透露家中正在裝潢，小孩目前先由婆婆照顧，自己則忙著整理空間，「家本來很小，沒有地方住，等裝修好再接回來。」她也自豪產後迅速瘦身，三個月內從62公斤瘦到52公斤，現維持在50公斤。
雖然生產過程辛苦，許蓁蓁坦言原本想勸老公結紮，「我當下真的覺得不想再生了」，但看著女兒越來越可愛，忍不住動搖：「會忘記那個辛苦，也許可以再考慮。」對於老公是否會管她交友？她笑說：「我還會拜託他來管我！」強調彼此有高度信任，「去哪裡都會報備，讓他知道我在哪裡，不過也不會一直回報啦。」
專訪》范怡文獨家報喜當奶奶 曝孫女全名很颯爽
62歲范怡文日前受邀前往長沙，擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，她也向《中國時報》分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」中時新聞網 ・ 7 小時前
馬筱梅照顧大S兒女當親生！閨蜜許蓁蓁曝她當後媽零抱怨
女星許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是閨蜜，汪小菲再婚時，她特地飛北京祝賀，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動、代言一大堆，許蓁蓁也坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」之前大S女兒「玥兒」生日時，Mandy在畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。中時新聞網 ・ 11 小時前
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
逆境中再見陽光 勞動部助6旬身障婦重返職場
勞動部為提高雇主聘僱弱勢民眾意願，協助其接軌職場，積極推動各項就業促進措施；其中，將屆高齡、領有中度身障證明的阿芳姊，原已退休在家享清福，卻因丈夫投資失利、遭逢資遣，讓原本小康的家庭突需面對高額債款、頓失生計，使得阿芳姊需再重返職場就業。但年近高齡加上身體不便，即使積極求職仍找不到工作，所幸透過就業中心的協助，運用就業促進措施等獎補助，成功找到行政工作且穩定就業、穩生計，終在逆境中再見陽光。幼兒時因小兒麻痺症導致左手無力、年近65歲的阿芳姊，高職畢業後即依循所學在最熟悉會計、出納領域就業，顧及年資已到及其身體狀況，於109年時即辦理退休在家休養，原本安穩的生活卻在3年前突風雲變色，丈夫因投資失利，短期間就積欠數百萬的債款，迫使需要拿房子抵押償還，每月5-6萬的貸款幾乎壓的夫妻倆喘不過去，屋漏偏逢連夜雨、丈夫的工作也因公司關廠而遭資遣，財務壓力及工作劇變也讓丈夫罹病，迫使阿芳姊需重返職場承擔起家計。阿芳姊表示，很積極投遞履歷，但因為我的年紀跟身體問題，始終找不到工作，即便有面試機會，但都以體能健康條件不符被婉拒上工，自行尋職無果下便前往嘉義就業中心尋求幫助，就服員張華玉耐心且親切的關懷，台灣好新聞 ・ 1 天前
〈雙人枕頭〉作曲人張錦華離世 龍千玉奔靈堂慟別恩師
〈雙人枕頭〉作曲人張錦華創作〈針線情〉、〈留不住你的心〉等多首經典歌曲，昨晚（11╱6）龍千玉卻不捨透露恩師過世，享壽75歲，家屬昨低調舉辦告別式，她也到場送別，她難過表示：「張錦華老師一向低調，不喜歡麻煩大家，直到告別式結束，徵得師母同意（才公開），老師就是這麼的貼心。」太報 ・ 1 天前
范怡文當嬤初抱孫女小緊張
62歲范怡文前不久受邀前往湖南長沙擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，也分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發出慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」中時新聞網 ・ 19 小時前
TCCF創意內容大會總獎金破千萬! 林志玲設專屬獎項
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導文策院舉辦的TCCF創意內容大會，今天（7日）的閉幕式，一共頒發41項大獎，共計1010萬元的獎金，給獲獎的文學及影視創作者，藝人林志玲更首度以個人身分，設立獎項，期盼未來能吸引更多各國優秀的創作者，一同參與。民視 ・ 11 小時前
張孝全5度入圍影帝「痛苦又愉快」 《我家的事》獲8項提名寫下難得紀錄
本屆入圍聲勢強勁的《我家的事》一舉獲得8項提名，五位主演藍葦華（首度問鼎影帝）、高伊玲（角逐影后）、姚淳耀、曾敬驊（雙雙入圍最佳男配角）以及黃珮琪全數入圍，寫下難得紀錄。藍葦華回憶入圍當下正在拍戲，開心到哭不出來；高伊玲則認為角色的倔強與自己相似，但心疼她...CTWANT ・ 1 天前
AI「冒牌股神」滿天飛！波克夏澄清「那不是我」，稱教你投資秘訣的影片都不是巴菲特！
長時間被市場稱為「股神」的巴菲特（Warren Buffett），看起來也面臨來自人工智慧（AI）與AI深偽（Deepfake）影片的威脅，其所屬的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司近日緊急上架澄清影片，向全世界強調一件明確事情：真正的「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha）只有一位，而那些教導明確要「教導你」投資技巧的影片，都......風傳媒 ・ 10 小時前
30cm入口「曾莞婷驚呼超軟嫩」大歪樓 玖壹壹洋蔥高鐵巧遇苗可麗「上網查」
外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》新一集節目，眾人勇闖台中，沒想到姐姐們一上路就火力全開，開起黃腔毫不手軟，讓小鮮肉招架不住！鏡報 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前