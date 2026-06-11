台八女星沒戲拍展場發傳單！蔡祥手搖店打工「業績特別好」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

蔡祥回歸《寶島西米樂 守護》換了俐落的新髮型。（台視提供）

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》蔡祥飾演的西服店千金「海珍」，前段時間暫時離開劇組時，蔡祥也沒讓自己閒下來，趁著大約半年的拍攝空檔，跑去嘗試各種打工，包括展場發傳單，甚至還到飲料店當店員，蔡祥得意表示：「而且我在的時候，業績特別好。」

她表示透過這些工作經驗，接觸不同人群，累積了人生的經驗，化作之後表演的養分。另外這段時間，也花了不少時間和自己相處，她頗有感悟的表示：「學著跟自己獨處，我發現人要學習孤獨，才能活得更自在和平靜。」

廣告 廣告

蔡祥再度出現，角色個性有很大轉變。（台視提供）

蔡祥角色歷經了第一季的被性侵、失憶、喪父等一連串的打擊，當年因被迫嫁人與母親鬧翻，負氣遠走他鄉，如今變身成「大明星御用造型師Jennie」，她換了一頭俐落及肩短髮，再度華麗回歸劇組。

這次的回歸，更多了一份冷靜沉著與幹練，她表示：「覺得我算是幸運，角色的設定前後差不多，所以不太需要重新整理，就是多了更多回憶與掙扎的故事。」最明顯的就是在外型上，短髮將五官襯托得更加立體，新髮型讓人眼睛一亮，蔡祥笑說：「蠻喜歡的，我覺得可以打破大家對於冷豔、同性之間愛慕的女生就一定要極短髮的印象。」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點台視首播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不。性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595／性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

《後室》超車甜茶票房 10天賣破67億

HowZ看透瘦子單飛笑容大不同

世足》高盧雄雞搶金盃 先過挪、塞兩關