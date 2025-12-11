台八女星爆「閨蜜被邱澤狠狠傷過」震撼彈 公開喊話：不要欺騙許瑋甯

娛樂中心／綜合報導

邱澤與許瑋甯的世紀婚禮上月底盛大舉行，星光熠熠的現場占據各大版面，許多藝人與粉絲都替新人獻上祝福，成為演藝圈中一時熱議的焦點話題。不過台八女星李宇柔近日看到婚禮相關報導後，卻在社群上吐露一段往事，感嘆身邊的閨蜜曾因邱澤受過重傷：「希望他不要欺騙許小姐」。

李宇柔力挺閨蜜。（圖／翻攝自臉書）

李宇柔表示，看到兩人的婚禮圓滿落幕，她確實替新人開心，但也忍不住想起過去的經歷。她寫道：「以前我有閨蜜被邱先生狠狠傷過，雖然當時大家都年輕，是孩子。」多年後再看到對方步入婚姻，她希望邱澤如今已真正成長，「希望他真的長大了，不要欺騙許小姐，要托付真心。」

李宇柔喊話邱澤不要欺騙許瑋甯。（圖／翻攝自臉書）

邱澤過去感情史備受外界關注，舊愛名單橫跨演藝圈多位知名女星，其中最受關注的包括因《原味的夏天》結緣楊丞琳，兩人分手後鬧得不愉快、合作《夏家三千金》擦出愛火的中國女星唐嫣；邱澤也坦承過追求張鈞甯但最後未果，此外，與他傳出緋聞的還有陳喬恩和李毓芬等人。而這位情場浪子最後因為演出《當男人戀愛時》情定許瑋甯，成為演藝圈的高顏值夫妻。

