台八女星當「雙面女房客」裝可憐騙租！惡劣行徑曝光 她氣炸鬧上警局

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》11日正式首播，租屋議題引共鳴，也衝上Hami Video影劇館+戲劇人氣榜第一名。其中八點檔女神蘇晏霈飾演雙面女租客，裝可憐騙租房，讓陳姸霏氣到抓狂，明（18日）晚播出最新3、4集，雙姝正式對決，另外「歹鬥陣厝主（難搞房東）」唐從聖也帶黃金蟒蛇霸氣登場，他劇中坐擁８間房，現實生活則遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔，颱風天屋內還大噴水，讓他立刻嚇到退租。

八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次特別演出《人生只租不賣》，角色剛好相反，成了女租客黃雨柔，挑戰兩種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

林予晞飾演的「嵐姐」魅力十足。（圖／公視台語台 提供）

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河「一顆星負評」，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明播出最新集數，陳姸霏跟她直球對決，怎知鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救，峰迴路轉又趣味的情節，令人期待。雖然劇中爭鋒相對，戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，兩人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

