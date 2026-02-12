台八女星竟是集團千金！超狂背景曝光 登場自家尾牙「上下挖洞」超辣
記者趙浩雲／台北報導
女星徐千京加入八點檔後就以亮眼造型與成熟氣場吸睛登場，不少觀眾紛紛留言大讚「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。這次在劇中展現不同以往的層次演出，不僅氣質升級，也讓觀眾看見她在戲劇上的蛻變與成長，成功為角色注入全新生命力，戲外的她是電子廠的董事長千金，超狂背景曝光。
女星徐千京近日加入演出，飾演理事長的貼身秘書「趙曉菁」。角色個性活潑可愛又大剌剌，機靈中帶點俏皮，一出場就為劇情注入清新活力，也立刻引發網友熱議，不少觀眾直呼：「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。
戲外徐千京是名符其實的集團董事長千金。不過她從不擺架子，待人一向親切有禮。日前她更為自家集團尾牙準備火辣熱舞演出，自己找老師練舞、找朋友親手製作表演服，更在空檔敬業練舞，展現十足的程度，更展現與戲劇截然不同的魅力。
值得一提的是，徐千京睽違十多年再度站上尾牙舞台，心情格外複雜。她坦言上台前其實相當忐忑，「對我來說不只是工作場合，更像是陪我長大的地方。」小時候幾乎年年登台演出，如今面對規模全面升級的舞台，她直言壓力不小，「很希望讓大家看到我真的成長了，也想帶來新的驚喜。」
當晚她與戴愛玲同台飆唱，全場開全麥連續9分鐘唱跳不停，高強度演出讓她笑說「真的跳到有點喘」，也自嘲肺活量還要再訓練。但在專業舞群助陣與舞台效果加持下，她火力全開，還不時與台下員工、主桌長官近距離互動鬥嘴，氣氛熱絡，玩得相當盡興。
