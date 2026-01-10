台八女星談代孕孕母「不是租一個房間」 子宮並非器皿：是有記憶的

記者趙浩雲／台北報導

代理孕母合法化議題近來再度引發社會討論，台八女星德馨也透過社群發聲，從演員揣摩角色與學術觀點出發，分享自己對「生命傳承」的全新理解，引起不少網友共鳴。

德馨表示，這幾天看到代孕相關討論，讓她想起自己在揣摩角色時常提到的一句話，「身體是有記憶的」，加上前陣子為論文閱讀許多資料，更讓她對生命孕育產生不同層次的思考。她指出，許多人將代孕形容成「租一個房間」，認為孩子只是暫時住在子宮內，基因來自父母，子宮只是環境，但她認為生命遠比想像中更複雜，也更神聖。

德馨引用科學研究指出，母體的情緒、壓力與賀爾蒙，會透過「表觀遺傳」影響胎兒，代表孕育過程並非只是基因複製，而是一場深度交流，「代理孕母的每一次呼吸、每一份情緒起伏，都在無形中參與了胎兒基因的開關設定。」

她也進一步反思，當外界談論生命傳承時，往往只看到DNA層面，卻忽略了十個月共生、心跳共鳴所留下的痕跡，直言：「子宮從來不是一個冷冰冰的器皿，而是一個充滿感應的生命場。」

德馨認為，若代孕涉及孕母的情緒記憶，那麼生命的傳承就不再只是求子者的遺傳，而是揉合另一位女性生命經驗的「共同創作」，也讓她更深刻感受到生命的環環相扣，「在追求圓滿的同時，或許更應該敬畏這份超越科技、屬於母體與生命之間不可分割、也無法完全控制的神秘連結。」最後她表示，關於生命人類仍有太多需要學習與敬畏的地方。

