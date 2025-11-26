台八女星車禍停工！白家綺現身救火「與尪演夫妻」 公私不分成亡命鴛鴦

記者趙浩雲／台北報導

八點檔演員顏曉筠不幸車禍需休養，面臨劇情銜接的挑戰，幸好「神隊友」白家綺在第一時間展現高超義氣，義不容辭接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」，白家綺坦言第一時間接到公司邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示，看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望曉筠能安心養傷、早日康復。

儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。白家綺更是感謝公司相信她，交付她這麼重要的任務，也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，更動班表，大家在這一刻展現團結，也讓她很感動。

白家綺透露因為她接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的親老公吳東諺組成亡命鴛鴦！這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況。

白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍八點檔的美好回憶，。演員王燦也對白家綺充滿信心，觀眾對白家綺很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心。白家綺也感性表示，這次回歸讓她有機會和老戰友們敘舊。

