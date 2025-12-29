台八女星車禍摔斷韌帶...復健中突曬「超閃婚戒」 王瞳嚇歪急留言

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星顏曉筠近年在八點檔表現亮眼，吸引許多粉絲喜愛，沒想到11月份前往攝影棚的路途上發生嚴重車禍，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，經過手術後，如今顏曉筠正在家休養，豈料她無預警在今（29日）曬出閃亮的婚戒，震撼大眾。

顏曉筠車禍後因為無法立即復工拍攝，只好忍痛辭演八點檔角色，後續戲份由白家綺接替完成，而今（29日）顏曉筠在臉書中透露白家綺給了她一份禮物並解釋道是「芸菲的婚戒」，讓她感動到哭濕雙眼，顏曉筠指出戒指乘載兩人跟劇中角色「江芸菲」的獨家回憶，顏曉筠形容白家綺用了她的專屬浪漫「對待我和芸菲，謝謝妳給我們的愛」。

廣告 廣告

沒想到顏曉筠的婚戒照讓她藝人好友們嚇歪，王瞳還在留言區表示自己還沒看到貼文內容嚇一跳，「我以為妳被求婚了」，而顏曉筠也笑說「其實，家綺姐拿出來那一刻我也有這種感覺」，就連男星許仁杰都幽默留言「差一點要恭喜新婚愉快了」，至於顏曉筠的身體狀況，她承諾會帶著好友們的愛跟補品，好好照顧自己的身心靈，並更加珍惜未來所遇到的一切是事物。

王瞳也被嚇一跳。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

奉子成婚！「欸你這週要幹嘛」她跟另一半婚照曝 尪認1事：還沒準備好

賺台錢又想討好中國人？日BL漫畫家標「五星旗」挨轟 簽名會證實取消

與阮經天泡湯「坦誠相見」！全裸被認出反應曝 網友狂誇：身材真好

峮峮美到犯規！性感黑絲襪洩「蜜臀腿根」太誘惑 慵懶姿態網看呆

