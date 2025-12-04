台八女星車禍重傷住院！怕色素沉澱「用酒精消毒」 痛到崩潰哭濕棉被

記者趙浩雲／台北報導

八點檔演員顏曉筠上月因車禍造成全身多處擦挫傷、左肩脫臼及韌帶斷裂，經手術治療後仍在住院休養。她經常在社群分享住院日常，今（4）日發文，自曝換藥時的痛感直逼極限，讓粉絲看了相當心疼。

顏曉筠表示，開刀後大部分時間都只能躺在病床上，只要疼痛與疲累一湧而上，便會瞬間「關機」睡去。直到聽見簾子滑動聲，她才知道護士前來為她換藥。這次因為是手術後第一次換藥，疼痛程度格外強烈，她形容膠帶撕開時，「麻藥退去的皮肉疼伴隨汗毛被拉起，很刺激」，自己完全不敢動。

顏曉筠怕身體色素沉澱，表示要用酒精消毒。（圖／翻攝自臉書）

她也提到，看到傷口縫線、瘀青及黃色痕跡時感到疑惑，詢問後得知那是碘酒。她因擔心色素沉澱，希望能改用其他方式消毒，護士則提醒：「會比較痛喔。」顏曉筠仍決定嘗試，沒想到酒精棉棒碰到傷口的瞬間，痛感直接逼出眼淚，「淚珠毫不猶豫齊落下」，甚至哭到腿上的棉被整片濕透。

儘管如此，她仍感謝兩位護理師溫柔陪伴，尤其是專科護理師一邊拍著她的肩、一邊安慰「你很勇敢，再一下就好了」，讓她再次感動落淚。顏曉筠笑說「75%酒精」是她的新朋友，提醒粉絲務必正確保存，放在陰涼處並確認瓶蓋鎖緊。她樂觀分享住院心情，也讓許多網友留言打氣，希望她能早日康復。

