台八女星車禍重傷！遭急換角頂替 休養近況曝：車禍造成不願相信的事實

記者趙浩雲／台北報導

本土劇演員顏曉筠於11月19日在新北林口騎車時不幸發生嚴重車禍，導致全身擦挫傷、左韌帶斷裂脫臼，必須接受手術並長期休養。劇組也因應突發狀況，臨時由白家綺接棒角色，與丈夫吳東諺在劇中演夫妻，目前人在休養的顏曉筠也透過臉書報平安，也謝謝粉絲的支持與體諒。

警方指出，顏曉筠當時行經林口區文化二路一段462號前，與一名35歲王姓男子騎士擦撞，衝擊力道之大，讓她連人帶車犁田翻滾三圈，最後撞上路旁花圃，傷勢相當嚴重。所幸緊急送醫後手術順利，目前正在家中修養。

顏曉筠近日也在臉書向粉絲報平安，抒發事故後的心情。她感性寫下：「這次車禍造成了你我都不願相信的事實，在清晰可見的時間裡仍舊感受到無能為力的自己。」但她也感謝粉絲的安慰與支持，「你們在我粉絲專頁互動的一字一句，看入眼裡、感受在心裡，既欣慰又倍感遺憾。」她也托付：「家綺姊，芸菲麻煩妳照顧了。」

顏曉筠的角色目前由白家綺代打。（圖／翻攝自臉書）

接手角色的白家綺則暖心回覆，希望顏曉筠安心休養：「妳放心，我會用最大的尊重、最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，接過妳辛苦走到一半的路，陪著劇組、陪著觀眾，把故事說完。」粉絲也紛紛留言祝福顏曉筠早日康復，盼望她平安順利重返螢光幕前。

電視台表示，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，希望她早日康復。也特別感謝林口長庚醫院給予藝人的協助。對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。

