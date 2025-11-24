台八女星顏曉筠林口拍戲途中遭撞飛 左肩韌帶斷裂

藝人顏曉筠日前騎車前往民視工作途中遭遇意外，被急轉車輛撞飛倒地，造成左肩嚴重傷勢，緊急送醫治療後已返家休養。

事發於19日，當時顏曉筠正騎乘機車前往民視攝影棚拍戲，突然被後方急轉的車輛撞擊。這次意外導致她左肩韌帶斷裂並脫臼，被緊急送往林口長庚醫院。經醫師評估後立即進行手術，目前傷處已用鋼板及鋼釘固定，術後恢復情況穩定，已獲准出院返家調養。

回憶當時情景，顏曉筠表示只記得聽到一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。令人感動的是，她受傷後第一通電話竟是打給經紀人，擔心的不是自己的傷勢，而是「劇組還等著她拍戲，怎麼辦」。這份敬業精神讓工作人員既心疼又佩服，而她也對因意外影響拍攝進度向劇組表達歉意。

廣告 廣告

目前民視8點檔《好運來》正處於緊鑼密鼓的拍攝階段。面對這突發狀況，劇組已著手調整拍攝班表並修改部分劇本。由於顏曉筠的角色牽動重要劇情發展，經過民視、劇組與顏曉筠三方討論後達成共識，將另尋合適人選接續演出，確保戲劇進展能盡快回到正軌。

民視特別強調，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，期盼她早日康復。電視台也特別感謝林口長庚醫院對藝人的專業照護。對於各界、媒體及粉絲的關心，顏曉筠則表示目前狀態穩定，希望大家不必過度擔心。

延伸閱讀

悲慘孤獨死！高雄77歲翁陳屍透天厝 遺體浮腫遭愛犬啃咬

台中西柳橋下火警！ 消防滅火後竟見焦屍一具

鶯歌21歲恍神男猛撞物流車尾 卸貨司機慘成夾心斷腿搶救中