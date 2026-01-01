台八女神元旦拋震撼彈！「升格當人妻」丈夫熊抱畫面曝 粉絲超驚喜

（記者洪承恩／綜合報導）2026年元旦才剛揭開序幕，演藝圈就投下一顆甜蜜震撼彈。以《戲說台灣》、《願望》等八點檔作品走紅、被封為「台八女神」的女星許鈞鈞，1日凌晨無預警在社群平台宣布結婚喜訊，感性宣告人生即將翻頁，從演員身分再添「人妻」新角色，讓大批粉絲又驚又喜。

許鈞鈞在貼文中以溫柔文字分享心境，表示回頭看見自己笑得燦爛，就知道人生迎來重要轉折。她透露，自2026年開始，自己不再只是「一個我」，而是成為某個人的妻子，正式踏入全新人生階段。消息曝光後，圈內好友與粉絲紛紛湧入留言區送上祝福，新年第一天就掀起高度討論。

圖／許鈞鈞元旦凌晨宣布結婚的好消息，讓粉絲感到開心。（翻攝許鈞鈞IG）

回顧一路走來的演藝歷程，許鈞鈞感謝粉絲與身邊親友長年的陪伴，無論站在舞台、鏡頭前，或在人生跌跌撞撞的時刻，都有人見證她學會愛人與被愛。她坦言，正是這些累積的支持與勇氣，讓她能在最適合的時間點，遇見願意攜手共度未來的對象。

談及步入婚姻的原因，許鈞鈞強調這並非一時衝動，而是一種內心的踏實與篤定。她形容，選擇牽起一雙手不是因為對方完美，而是在每個關鍵時刻都感受到安心與信任，這樣成熟而堅定的愛情觀，也讓不少網友深受感動。

面對即將到來的人妻身分，許鈞鈞也向外界喊話，表示即便人生多了一個角色，對表演的熱情與初心不會改變，未來仍會把溫柔留給世界、把熱愛留給夢想。至於另一半的身分，她則選擇低調保留，僅以「某個人」形容。最後，她向粉絲深情表示，希望所有祝福都能化成光，照亮她與另一半接下來的人生旅程。

