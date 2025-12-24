台八女神又喝酒誤事！醉貼李聖傑反省「滴酒不沾」過不到8月又濕吻人夫

記者趙浩雲／台北報導

女星夏宇禾今（24）日遭週刊爆料與已婚男子酒後濕吻，畫面曝光後引發熱議。對此，夏宇禾透過經紀人發聲明回應，並公開向社會大眾致歉，表示自己喝酒過量。而夏宇禾近日風波不斷，她4月時才爆出夜會李聖傑，後來露面表示自己已經滴酒不沾，怎知不到8個月後又因為喝酒誤事。

夏宇禾遭週刊爆料與已婚男子酒後濕吻，畫面曝光後引發熱議，她也道歉表示「錯就是錯，我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉」。

夏宇禾。（圖／資料照）

關於被拍攝到的畫面，夏宇禾解釋該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，「但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」，她強調「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況，謝謝大家的關心」。

而夏宇禾最廣為人知的戀情就是與Gino的6年戀情，年初跟李聖傑被拍那晚，一共喝了3瓶威士忌和1瓶白酒，她4月時候露面受訪，表示「一個月未再碰酒」，但怎知12月又再次因為喝酒誤事。

