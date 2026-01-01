台八女神拋震撼彈！元旦宣布升格人妻 甜喊：選擇牽一雙手因為篤定

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

八點檔女星許鈞鈞，今（1）日元旦凌晨拋出結婚震撼彈，宣布已成為人妻，甜喊：「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」願粉絲們的祝福都化成光，照亮接下來的人生旅程。

八點檔女星許鈞鈞，今日元旦凌晨拋出結婚震撼彈，宣布已成為人妻。（圖／許鈞鈞Chun 臉書粉專）

現年40歲的許鈞鈞，以《戲說台灣》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《願望》等作品為觀眾所熟知，也被封為「台八女神」，她今日凌晨1點突然在臉書宣布喜訊，證實自己已升格人妻，感性地喊，「當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，就知道——人生真的要翻頁了。」

許鈞鈞表示，從2026 年開始，她不只是一個人，將成為某個人的妻子。她謝謝一路走來陪伴她的每一個親友粉絲，「你們看見我站在舞台上、鏡頭前，也看見我在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛。這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」

許鈞鈞強調，未來的日子會多一個身份，但不會少一份真心。「我依然會把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想，把全部的勇氣，留給我們的生活。謝謝你們，在我的青春、作品、人生裡留下位置。今天，我想大聲告訴全世界——我結婚了。2026，我成為人妻，也成為更完整的自己。」她也祈願所有的祝福都化成光，「照亮我們接下來的人生旅程。」

喜訊一公布，粉絲們紛紛獻上祝福，「恭喜成為人妻！永遠幸福美滿喔！」、「祝福，新婚快樂，永浴愛河！」、「女神恭喜！」、「幸福美滿新年快樂」、「我要吃喜酒」、「要永遠幸福喔」、「恭喜恭喜永結同心」。

