「台八林志玲」大尺度床戰！遭私訊嗆不守婦道 她曬截圖怒：不排除提告

娛樂中心／黃韻璇報導

被封為「台八林志玲」的女星王晴，近日在八點檔中飾演小三，與藝人李運慶有對手戲，更在劇中上演「穿著性感睡衣、床戰」等大尺度片段，出軌戲碼掀起討論。不料卻有觀眾疑似入戲太深，竟私訊王晴瘋狂開罵，且用字遣詞相當難聽，批她「不守婦道、搞壞八點檔水準」等，還說自己說的都是實話要王晴聽進去，讓王晴忍不住將私訊截圖公開，表示「不排除提告」。

王晴昨（1）日在IG限時動態中分享自己收到的私訊，有網友傳訊息開罵「你會不會太沒有羞恥心了，以為自己是誰啊？居然在畫室裡與別的男人⋯⋯妳這位不守婦道的女人，還有妳脾氣大就不要怪別人，妳呀！充其量就只是個花瓶，專門來搞壞八點檔水準，沒有真材實料的人，才會想到以這種方式博版面」。

王晴收到網友私訊開罵。（圖／翻攝自王晴IG）

該網友接著表示，「我看妳獎項也沒幾座，悲哀！妳跟其他人比還是差太多了」，還稱自己說話比較重但都是實話，要王晴聽進去，讓王晴一臉問號，對方更怒指「這個劇再播下去也沒有意義，你們就是罪魁禍首，話說到這保重，我等你回覆」。

一通發言讓王晴看傻，直接在IG公開回嗆，「這位小姐，請問你要罵的是王晴還是王有美（角色名），麻煩你分清楚好不好？如果你罵的是王有美我會很開心，如果你罵的是王晴，我不排除提告喔」。

