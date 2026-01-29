「台八林志玲」脫了！「裸身擺拍」大尺度畫面流出 工作人員嚇壞

記者宋亭誼／台北報導

王晴在劇中大膽擔任人體藝術模特兒，范瑞君意外開門看呆了。（圖／民視提供）

藝人李運慶與洪詩結婚2年育有2名女兒，哥哥李運泰去年10月發文感謝洪詩「把屎把尿照顧失智公公」，沒想到引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，隨著輿論持續延燒，洪詩不僅親上火線發文解釋，出席活動時也強調雙方已把話說開，風波逐漸落幕。李運慶則繼續忙於八點檔拍攝，和「台八林志玲」王晴擁有激烈火花。

李運慶本色上陣親自指導王晴擺姿勢，兩人近距離互動火花四射，畫面充滿張力。（圖／民視提供）

李運慶在八點檔飾演渣男畫家「家軒」，在劇中因創作陷入瓶頸，戲裡搭檔王晴（飾演有美）為了幫他找尋靈感，竟大膽在畫室褪下衣物擔任人體模特兒。李運慶發揮美術系本色親自指導姿勢，現場火花四射，卻因李運慶祭出迷因梗，讓唯美戲碼瞬間破功變笑場。

李運慶畢業於北藝大美術系，這次在劇中可謂本色演出。他透露，這場戲讓他想起大學時期的人體素描課，當時曾有模特兒用繩子把自己「五花大綁」出現在教室，讓當時純情的他震撼不已：「那畫面讓我太害羞了，害我整學期都不敢再去那堂課。」

李運慶突玩網路迷因「周老師眼神」，逗得王晴當場笑場。（圖／民視提供）

為了緩解拍攝現場的緊繃感，李運慶更調皮套用近期網路爆紅梗，對著王晴展現「周老師的眼神給出去了」。充滿戲謔的表情讓王晴當場大爆笑，連一旁的工作人員都忍不住吐槽：「欸！你平常都懶洋洋的，怎麼拍這場突然這麼有活力？」

面對在《豆腐媽媽》的大尺度挑戰，王晴展現極高專業度。她表示因為與李運慶及劇組工作人員已相當熟稔，拍攝過程毫不尷尬，反而非常放鬆。為了讓鏡頭捕捉到最完美的局部特寫，王晴甚至主動將內搭的安全衣褲拉低，只為求畫面逼真、不穿幫。王晴笑說：「反而是工作人員都為我緊張，一直叫我不要拉太低，怕我走光！」這場「畫室密會」不僅展現兩人的好默契，也讓觀眾對後續劇情發展充滿期待。

