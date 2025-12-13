台八男星命危3重病纏身！ICU昏迷五天 演藝圈「唯一好友」照顧他

記者趙浩雲／台北報導

洪毛大病初癒後首度露面。（圖／記者趙于瑩攝影）

台八男星洪毛（吳義文）9月時驚傳突發重病送醫，不僅肝指數飆到8000多，甚至一度發出病危通知，情況十分危急，12日他現身演藝圈好友李國超、高欣欣的婚禮，這也是他痊癒後首度在媒體前露面，他表示身體前後生了3個病，講到媽媽時候一度哽咽，生病期間只有馬國畢（馬國弼）知道他的真正病況。

洪毛透露，最初只是長期低燒，卻因自認身體一向健康、又忙於工作而輕忽警訊，直到跌倒後傷口無法止血才緊急就醫。抽血檢查後發現肝指數飆破8000，當場被判定為猛爆性肝炎，隨即開立病危通知並送進加護病房，昏迷長達5天才醒來。

好不容易病情稍穩轉入普通病房，卻又因併發敗血症再度惡化。醫師坦言敗血症存活率僅約5成，加上原有的肝臟問題，直言情況「很不妙」，要求家屬再次簽署病危同意書，讓他第二次住進加護病房，四肢插滿管線，連腳部血管都被打完。

洪毛大病初癒後首度露面，透露馬國畢有持續關心他。（圖／記者趙于瑩攝影）

歷經一連串搶救後，洪毛回家沒多久，卻又因黃疸指數飆高到25再度住院治療，醫師警告若持續恐演變為肝硬化甚至肝癌。前後住院長達三個月，體重從86公斤暴瘦至71公斤，幾乎是從鬼門關被拉回來。

洪毛也透露，這段與病魔搏鬥的期間，他刻意低調處理，周遭演藝圈親友中，只有馬國畢真正知道他的病況，也經常到醫院照顧他。第一次緊急送醫時，是由媽媽到場簽下病危通知書，之後病情反覆惡化、再度進出加護病房，為了不讓媽媽擔心，後續的病危同意書全由正在念大學的姪子代為簽署。

他坦言，期間一度刻意對媽媽隱瞞實際狀況，騙她「已經好得差不多了」，親友詢問媽媽他的狀況，媽媽也以為兒子已經要好了「都跟人家說我在打營養針」，說到這裡洪毛情緒一度哽咽，直言這段時間最心疼的就是媽媽，也成為他撐過難關的重要力量：「我靠意志力撐過了！」

洪毛展示手上的針孔。（圖／記者趙浩雲攝影）

直到上週，洪毛才正式痊癒出院，目前現在還有喉嚨沙啞、胃潰瘍引發尾食道逆流的後遺症，他也表示婚禮戴著眼鏡不是耍帥，是因為黃疸還沒完全降下來，只能靠造型來蓋過，如今他全面調整生活作息，不熬夜、不逞強，也呼籲大家身體出現警訊一定要及早就醫。

