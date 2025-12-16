台八男星拋震撼彈！證實斷開10年經紀公司 「下一步動向」全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

43歲男星張雁名起初以模特兒身分出道，後來演出《籃球火》杜飛一角走紅，近十年演藝作品包括《東門四少》、《飛魚高校生》、《我的愛情不平凡》、《寶島西米樂》等，而今（16日）他拋出震撼彈，證實已從待了10年的經紀公司畢業，並感謝經紀人、同事、主管的照顧以及提攜。

張雁名表示這10年期間，經歷結婚、生子、買房三件人生大事，陷入低潮時公司也會給予陪伴，對此，張雁名真心感謝，強調不只給了他機會，同時也教會他人生與工作道理，「陪著我一步步成長」，雖然未來仍充滿許多未知數，不過張雁名承諾會帶著初心跟熱情，持續以演員身分投入創作，在表演舞台發光發熱。

最後，張雁名認為人生無不散宴席，不過他很珍惜10年來的同行，張雁名表示「世界很大，緣分不散」，深信未來還會在某個地方相遇，貼文曝光後，不少粉絲也好奇張雁名未來動向，他僅表示「且戰且走」，而粉絲們也祝福張雁名未來會更好。

張雁名證實離開伊林娛樂。（圖／翻攝自張雁名IG）

