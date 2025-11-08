台八男星談粿粿偷吃王子！曝婚姻禁忌底線 赴中遇「裝醉女星」敲房門

記者趙浩雲／台北報導

52歲演員陳熙鋒與妻子Karen結婚5年，一家四口過著幸福家庭生活。7日他出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，受訪時坦言，婚後生活很忙碌，「我真的很久沒有出去，朋友也變少」，即便導演約吃飯都沒空，「導演也很體諒」。如今育兒壓力大，他笑說已不打算生第三胎，已經沒辦法再繼續接八點檔了。

近期演藝圈爆出粿粿、王子與范姜彥豐的情感風波，談到是否能接受老婆與異性過於親密？陳熙鋒秒答：「當然不能！」他說彼此都有異性朋友，但夫妻間「會有分寸、會有默契」，他也相信老婆懂得拿捏。

廣告 廣告

陳熙鋒與太太育有一子一女，婚姻生活美滿。（圖／翻攝自臉書）

他也以自身經驗看待婚姻，「結婚之前講的承諾，結婚後都要忘掉。」直言婚姻是新的開始，很多事情都會改變。現在兩個孩子一個上學、一個還在學走路，本來上月底全家人要參加親戚婚禮，但是兒子因為罹患腺病毒+RSV（呼吸道融綜合症、細支氣管炎）住進加護病房，最後變成老婆留在醫院照顧兒子，他一人帶女兒參加，「兒子住院了，如果老婆不諒解，那我就兩邊不是人」，感嘆溝通真的很重要。

陳熙鋒兒子前陣子住進加護病房，他與太太分頭進行家庭活動。（圖／翻攝自臉書）

問到他是否會在小孩哭鬧時，像粿粿控訴范姜彥豐一樣「戴上抗噪耳機」，陳熙鋒也笑說：「以前還沒小孩的時候，看別人小孩在吵，都會想說為什麼爸媽都沒聽到，現在有小孩之後我懂了，那個叫『內建降噪』」笑說自己不需要抗噪耳機也能自動忽略小孩哭聲。

他回憶有次赴中國拍戲，與劇中女主角吃飯後送對方回房，未料女方竟酒後跑來敲他房門，大喊：「陳熙鋒你給我出來，我知道你在裡面！」他當場傻眼，「我就裝死到底啊，心裡想說妳不是喝醉了嗎？」隔天對方卻一副沒發生過的樣子，讓他哭笑不得，覺得喝酒真的很容易誤事。

更多三立新聞網報導

台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽

直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重

王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐

直擊／李千娜淚崩送別顏正國！哭到崩潰妝全花了：用盡全力守護你的家人

