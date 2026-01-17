台八男星遭傳出事「以為我真的怎麼樣」 發文報平安：請大家不要擔心

記者趙浩雲／台北報導

馬國弼馬國畢。（圖／翻攝自馬國弼臉書）

馬國弼今（17）日發文強調「我真的沒事」，表示目前身體狀況良好，仍正常拍攝八點檔，他表示一早卻因新聞標題引發誤會，讓不少親友緊急來電關心，讓他哭笑不得；事實上，他近日才因改名運勢被命理師江柏樂斷言「越改越糟、恐衰十年」，又回憶起去年拍攝電影《突破：三千米的泳氣》時在日月潭險些溺斃的驚魂經歷，接連話題讓外界誤以為他狀況不妙，他也無奈喊話請大家別再擔心。

馬國弼在臉書發文寫道：「我～真的～沒事！好好的在拍八點檔！一大早一堆親友打來關心，看到標題以為我真的怎麼樣了！請大家不要擔心，謝謝……唉！」語氣無奈又帶點自嘲。他去年將名字中的「畢」改為「弼」，象徵從單腳變成雙腳，希望能改善運勢、重啟演藝事業，卻在節目《聚焦2.0》中被命理師江柏樂直言改名反而更糟，甚至恐影響十年運勢，讓他當場傻眼。

馬國弼改名。（圖／年代提供）

此外，馬國弼也分享去年拍攝電影《突破：三千米的泳氣》時的驚險過程，當時在日月潭拍攝游泳戲，對手演員米可白因不諳水性突然溺水，他立刻游回協助，卻反被對方慌亂壓制，兩人一度雙雙陷入危險，所幸工作人員即時搶救才平安脫身。他坦言當下腦中閃過人生跑馬燈，至今仍心有餘悸。

