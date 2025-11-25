台八男星領便當！閉氣演死人「遺體被狂搖」：頭晃到快掉出床外

記者宋亭誼／台北報導

八點檔《好運來》劇情24日晚迎來震撼高潮，由實力派演員陳家逵飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計壯烈犧牲。陳家逵殺青後分享拍攝這場重頭戲的心路歷程，坦言蕭志偉這趟長達近 11 個月的旅程正式畫下句點。

陳家逵拍戲全身濕冷，敬業完成每一顆鏡頭。（圖／民視提供）

陳家逵表示，蕭志偉從一開始被定調為「不學無術、投機取巧」，到後期才發覺他對家人，無論是姐姐或外甥，其實充滿了無私的愛。雖然他一路上「小奸小惡」，最終面對大魔王時，因拼命保護家人而無法再僥倖，慘死輪下。

廣告 廣告

陳家逵透露，拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷。由於大部分時間都必須躺在泥濘的石頭路上，讓他感到「失溫」到不行，「我真的覺得我躺到失溫了，而且血漿不能亂動，劇組一時也來不及準備厚重衣物，只能把浴巾毛巾拿來裹。側拍照片出來，我整個人裹在地上，蠻像一個米其林的！」陳家逵苦中作樂地描述當時狼狽的畫面。

陳家逵挑戰「完全閉氣」病床戲，逼真到位。（圖／民視提供）

最讓他情緒潰堤的是最後的「回憶戲」，外景導演原本對他說：「這場不勉強哭出來沒關係。」結果在拍攝對姐姐交代事情，以及對吳東諺說話的兩段回憶時，陳家逵卻止不住淚水。陳家逵表示，他選擇用「罵」的方式來保護外甥，重現傳統台灣長輩「關心對方卻用罵的」的習慣，對逸凱大罵：「你討厭！你走開！你不要再拖累我了！」

他解釋：「用罵的方式讓逸凱離開後，剩下自己孤伶伶躺在地上又濕又冷，悲從中來，那場回憶戲就哭得很難過。」拍攝結束後，導演張哥驚訝地對他說：「沒想到在殺青的時候，你送我這麼多眼淚！」肯定了他爆發性的演技。

楚宣面對弟弟陳家逵過世，激動拍打讓全場忍不住落淚。（圖／民視提供）

回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度，他苦笑表示，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」躺著必須不能有起伏，他自覺已經很努力偷偷呼吸，但仍看得出微動，最終還是補了幾個「完全閉氣」的鏡頭。

飾演蕭志偉姐姐的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露：「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了。」陳家逵最後感謝觀眾對蕭志偉這個角色的支持，稱他就是生活中最常見的「小奸小惡」普通人，最後得到了自己的結局，為這段精彩的旅程畫下圓滿句點。

更多三立新聞網報導

暴雨車禍戲太狠！八點檔女星「裙子黏腿」驚險走光 對戲男星全目睹

32歲女星陳屍住處9個月 遺體嚴重腐爛！「家屬拒領屍體」後事全卡關

周孝安「酒後移車」判刑出爐！經紀人低調發聲：聽從判決

謝侑芯全裸倒臥浴缸！黃明志「企圖落跑」遭逮 命案現場曝光

