台八男星3度命危！暴瘦15公斤「一就醫就被送ICU」 哭了：醫生說沒救

記者趙浩雲／台北報導

洪毛大病初癒後首度露面。（圖／記者趙于瑩攝影）

台八男星洪毛（吳義文）9月時驚傳突發重病送醫，不僅肝指數飆到8000多，甚至一度發出病危通知，情況十分危急，12日他現身演藝圈好友李國超、高欣欣的婚禮，這也是他痊癒後首度在媒體前露面，他表示先是猛爆性肝炎，後來引發拜血症，一個處理好之後又有黃疸，前後住院住了三個月，接到兩次病危通知，直到上週才真正出院，體重暴瘦了15公斤，幾乎是鬼門關前走一回。

洪毛透露，自己一開始只是長期低燒約37.5度，維持近一個月，因未察覺異狀又忙於拍戲，僅靠退燒藥硬撐。直到某天回家途中跌倒，發現傷口完全無法凝血，血流不止，才驚覺不對勁。送往國泰醫院急診後抽血檢查，醫師發現肝指數高達8000多，一般人上限僅40，當場判定為猛爆性肝炎，立刻開立紅色病危通知書。

他回憶，媽媽當場被要求簽下病危同意書，隨即被推上病床後失去意識，「我只記得看到我媽、醫師和很多儀器，接著就昏迷了。」這一昏就是5天，醒來時已在普通病房，才知道自己已在加護病房躺了整整五天。然而病情尚未結束，轉院至土城醫院後，又被診斷出敗血症，存活率僅50%。醫師坦言「可能沒有救了」，再次要求家屬簽下病危通知。洪毛透露，前後一共簽了三次病危單，四肢插滿管線，連腳的血管都打完，「真的打到沒有血管可以打。」

洪毛被醫生宣判可能沒有救了。（圖／記者趙浩雲攝影）

歷經猛爆性肝炎與敗血症後，本來以為可以回歸劇組了，卻又因黃疸指數飆高至25（正常值僅0.2）再度住院，醫師警告若持續恐引發肝硬化甚至肝癌。他輾轉在國泰、土城、林口長庚及台北長庚等四間醫院治療，直到上週才終於痊癒出院。這場病讓洪毛體重從86公斤暴瘦至71公斤，瘦了15公斤，目前復胖3公斤回來。他表示醫藥費花了30多萬元，但現在「覺得錢一點都不重要」，更感謝醫護人員不分晝夜照顧，甚至幫忙把屎把尿，「沒有他們，我真的不會站在這裡。」

病後人生觀徹底改變，他表示不再爭名奪利，平安與家人才是最重要的事，飲食作息全面調整，不再熬夜，「醫生跟我說，晚上9點到凌晨3點是內臟修復時間，現在只要沒工作，9點半一定睡覺。」近期回診檢查，肝指數已降至100，黃疸也只剩4。

