台八經典「爆橘拳」進化！洪都拉斯爆氣「怒潑豆渣」 害他被射整身

洪都拉斯在《豆腐媽媽》中火力全開，一出手就是經典名場面，「豆渣洗臉」要讓觀眾拍手叫好。（圖／民視提供）

八點檔劇情持續升溫，衝突全面引爆。劇中惡名昭彰的反派「正豪」（吳皓昇 飾），與淑芳（潘奕如 飾）、俊生（吳政澔 飾）陪同嘉蓮（陳仙梅 飾）強勢登門萬家討公道，卻徹底踩到萬家底線。向來守護家人的萬家精神領袖萬德福（洪都拉斯 飾）忍無可忍，直接下令徒弟馬仔（馬國弼 飾）端出「豆渣」，一場讓觀眾拍手叫好的「豆渣洗臉」名場面就此誕生。

這場被劇迷期待已久的「報應戲」，拍攝過程同樣火花四射。飾演反派正豪的吳皓昇透露，為了呈現最到位、最解氣的畫面，全劇組從深夜一路排練到凌晨三點：「我們最怕 NG，因為豆渣一潑下去就很難清理，重來成本超高。」他也大讚洪都拉斯經驗老道，「第一波潑過來時，本來被吳政澔擋掉大半，結果洪哥反應超快，一個閃身神補刀，下一秒直接精準命中我的臉，真的超準！」

吳政澔、潘奕如、吳皓昇遭豆渣沾滿身。（圖／民視提供）

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，畫面一度緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場「最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服」的解氣戲碼。談起這場重頭戲，洪都拉斯也分享幕後趣事，他笑說：「本來潑完豆渣之後，還想要把水桶直接套在王正豪的頭上，但想一想還是取消了，怕觀眾覺得萬德福太暴力了，哈哈！」他也開心表示，這是一場「超級無敵開心的戲」，拍攝過程順利，最終「圓滿成功」。

