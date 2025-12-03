台八線驚險自撞！24歲男轉彎打滑撞山壁 險落20M河谷

24歲黃姓駕駛過彎打滑，車頭撞山壁險落河谷。(圖／TVBS)

花蓮台八線發生一起驚險車禍，一名24歲黃姓男子駕駛曳引車行經184公里處時，因過彎車輛打滑而自撞山壁隧道口。事故地點旁邊是深度超過20公尺的河谷，若撞擊點再往前一些，恐有墜谷風險。所幸駕駛僅受輕傷，能自行脫困。事發時間為3日上午近10點，當時正值路段管制時間，因此未造成交通堵塞。

24歲黃姓駕駛過彎打滑，車頭撞山壁險落河谷。(圖／TVBS)

事故發生在花蓮台八線184公里處，黃姓男子當時正開著曳引車準備載運土石下山，從台8線西往東方向行駛，經過峽谷橋後沿著公路左彎時，車輪打滑導致車輛失控撞上左側山壁。曳引車左側車頭嚴重凹陷，擋風玻璃碎裂，部分玻璃碎片甚至掉落到一旁的護欄外。

黃姓駕駛向警方表示，他當時是因為「地板很滑」導致車輛打滑，附近工程人員則認為，這種撞擊方式應該是轉彎車速過快所致，強調像這種大彎道應該要放慢車速。據了解，黃姓男子平時在太魯閣工程工作，主要負責載運土石下山。此次事故雖然驚險，所幸男子能夠自行脫困，且事發當下正好進入道路管制階段，因此並未造成交通堵塞。提醒駕駛天雨路滑的情況下，上路時切勿搶快，應該更加謹慎，以免發生危險。

