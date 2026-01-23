「台共黨」稱要推翻中華民國統治階級！梁文傑神回1句

政治中心／楊佩怡報導

國際組織「革命共產國際（RCI）」在台成員，近日大動作宣布成立「台灣革命共產黨」，其極端立場引發各界高度關注。該組織直言不諱地宣稱，其目標是推翻中華民國現有的統治階級，並自命為台灣解嚴以來，首個以激進革命綱領為核心的政黨；還揚言將在階級鬥爭中扮演主導角色，帶領群眾顛覆政府，進而建立共產主義政權。對此，陸委會副主委梁文傑「1句話」神回應。





台灣革命共產黨宣稱「推翻中華民國統治階級」！梁文傑「神回1句」喊：讀書會

台灣革命共產黨在臉書粉專發文表示，目標是推翻中華民國現有的統治體系。（圖／翻攝自臉書@火花 - 台灣革命共產主義）

根據「台灣革命共產黨」的臉書指出，今（2026）年1月17、18日，革命共產國際的各地「同志」聚集在台北召開「創黨大會」，台共黨稱這次大會確立了本黨組織專業化的決定、以及檢討過往的錯誤路線；「黨同志們」審查了黨的章程，為組織專業化提供一根頂樑柱。最後，台共黨從此成立，黨員矢志發動階級鬥爭，並以推翻中華民國統治階級為目標、解放勞工階級為志業。

台灣革命共產黨宣稱「推翻中華民國統治階級」！梁文傑「神回1句」喊：讀書會

陸委會副主委梁文傑指出，台共黨其實就是托派組織。（圖／民視新聞）

對此，陸委會副主委梁文傑表示，看了台共黨的宣言後，查了一下資料發現他們是托派組織（托洛斯基主義），所謂的「托派」也就是長期被中國整肅跟抓捕。梁文傑指出，1952年時，中國疑次抓了上千人，在中共黨史上，一直被視為眼中釘；對梁文傑而言，這個組織比較不可能成為中國的在地協力者，會成為在地協力者，沒有例外，都是為了利益。

台灣革命共產黨宣稱「推翻中華民國統治階級」！梁文傑「神回1句」喊：讀書會

梁文傑表示，台共黨並沒有向內政部申請成立政黨，因此目前可以把他想成是一個「讀書會」。（圖／翻攝自臉書@火花 - 台灣革命共產主義）

梁文傑也透露，實際詢問內政部得知，台共黨並沒有向內政部申請成立政黨，因為這個組織是要推翻所有統治者跟整個資本主義制度的組織，所以不去內政部申請政黨，也不承認現有的資本主義制度，因此梁文傑總結：「目前為止，我覺得可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以」，只要沒有從事違法行為的話，當然可以繼續存在。另外，梁文傑引述大法官釋字644號，直言「台灣的政黨是可以主張共產主義，但是主張共產主義太認真，你在中國的眼裡是容不下的」。

