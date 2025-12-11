台劇《不曾見過太陽》二部曲大結局＆《整形過後》開播！陸劇陳妍希《狙擊蝴蝶》VS陳曉《大生意人》比熱播！｜追劇報報
追劇大作戰熱騰騰進行中！台劇《如果我不曾見過太陽：二部曲》大結局必看！台式奇耙影集《整形過後》開播、議題新鮮值得一探究竟！陳妍希扛姐弟戀陸劇《狙擊蝴蝶》好心動好好看！前夫陳曉熱播時代劇《大生意人》收官可以全部一口氣追起來！跨年追劇沒事，沒事多追劇！
本週「追劇報報」推薦
台劇《如果我不曾見過太陽：二部曲》：12/11大結局
台劇《整形過後》：12/13開播（每週六11點更新兩集）
韓劇《公益律師》：12/6開播
陸劇《亦舞之城》：12/10~12/17收官
陸劇《狙擊蝴蝶》：新開播
陸劇《大生意人》：12/13收官
《如果我不曾見過太陽：二部曲》
👀線上看：Netflix
Netflix 2025 年壓軸推出的台灣懸疑劇《如果我不曾見過太陽：二部曲》是由《想見你》團隊製作，一部曲聚焦在曾敬驊所飾演的主角李壬曜家庭創傷與仇恨的開端，在記憶與秘密逐步揭發後，就是要看他如何殺紅了眼來復仇！加上一部曲結局出現的柯佳嬿迷樣角色「夏天晴」進場，讓 12 月11 日揭曉一切答案的《如果我不曾見過太陽：二部曲》必須要被好好盯緊！
👉延伸閱讀》柯佳嬿續緣《想見你》團隊 吐露震撼心聲：有一種魔力！忍不住哽咽落淚
《整形過後》
👀線上看：公視+、LINE TV、MyVideo、Hami Video
全民醫美時代，《整形過後》以華麗醫美產業為主題，將帶觀眾看見為了「變美」，人性會有多麼瘋狂！劇集探討了傷痕、控制、創傷與重生等主題，一切由温昇豪所飾演的男主角「整形外科醫師」江浩宇的故事帶大家進場！這為技術頂尖、私生活卻很混亂的「醫龍」級醫師，遇上了正直倔強的楊雅頌（張榕容飾）後，被迫面對醫美倫理困境，連過往身心傷口也一併被扒開！還有診所執行長蘇菲（安心亞飾）加入而形成的微妙三角關係。且看他們如何一起面對到來自四面八方、需要醫美幫助的人和故事！
👉延伸閱讀》艾怡良《整形過後》親密戲好害羞
《公益律師》
👀線上看：Netflix
鄭敬淏和蘇珠妍主演的律政喜劇《公益律師》描述鄭敬淏飾演的年輕有為法官姜大衛花招百出，卻仍不敵資本賄賂之力？全劇以一頂尖法官「虎落平陽被犬欺」、被迫轉職為「公益律師」（公設辯護人）的過程，帶出一個個案件！由於姜大衛具備優異的法律專業能力、還有快速的思辨反應，在帶領公益訴訟專組「Pro Bono」的律師磨合過程中，可以說是笑淚兼具！喜愛鄭敬淏喜劇節奏的粉絲觀眾別錯過他的拿手好戲！
👉延伸閱讀》鄭敬淏新劇《公益律師》從勢利法官到「零收入」律師好抓馬！
《狙擊蝴蝶》
👀線上看：WeTV、Netflix
陳妍希、周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》全 30 集，由《想見你》台灣導演黃天仁執導，劇情描述陳妍希飾演的大姊姊與鮮肉男星周柯宇的多年養成姊弟戀播出第三集就有吻戲，第5集更有火辣酒醉熱吻，實在太吸睛！全劇以雙線敘事，不斷跳換在2016年與2024年之間，娓娓道出兩人之間從互稱姐弟的關係，慢慢僅展到「戀人未滿」的心動愛情劇，年底就是要看這種把粉紅泡泡補好補滿的劇，讓心靈充滿電力！
👉延伸閱讀》《狙擊蝴蝶》陳妍希與周柯宇19歲差激情畫面曝光 網友暴動了
《大生意人》
👀線上看：愛奇藝、MyVideo、LINE TV
陳曉、孫千主演的晚清古裝劇《大生意人》本週收官。劇集改編自趙之羽同名小說，時代背景是清末咸豐年間，是一部披著商戰劇皮的權謀＋逆天改命劇，陳曉所飾演的知識份子古平原，一路從被陷害流放、以智慧逢凶化吉，再團結民眾之力來對抗洋行商隊勢力。原本感情戲部分，觀眾還會期待陳曉與孫千的洞房花燭夜，不過好事多磨以後並沒有帶來高潮，幸好劇集也要收官！
👉延伸閱讀》《大生意人》新開播獲高評價 5大好評亮點整理
《亦舞之城》
👀線上看：Hami Video、Netflix
鍾漢良、秦嵐所主演的陸劇《亦舞之城》這部「大人系純愛劇」主打的是破鏡重圓之愛，描述鍾漢良飾的紅酒莊主「馮睿」是一位被拋棄的單親爸爸，獨自撫養兒子樂樂12年之後，再度與初戀「芭蕾舞藝術家」譚思婷重逢。鍾漢良演深情男是好球帶，他對愛情與家庭的堅守有著自帶氣場的沉穩，與保養良好的秦嵐組CP令人眼睛一亮！久別重逢的愛情，能否在重重阻礙中再次相愛？《亦舞之城》就是要拍來奉勸世人再度相信愛情！
👉延伸閱讀》Netflix《亦舞之城》衝上熱播榜 4大虐心劇情看點掀話題
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「人在面對自己珍惜的、或是得來不易的東西的時候，都會小心翼翼的。」《狙擊蝴蝶》
▶更多追劇報報
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 130
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 28
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 35
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 21
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 145
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
《暴君的廚師2》作者親曝進度！大長今有望第二季登場 番外篇揭開「暴君穿越現代」真相
今夏人氣爆棚的韓劇《暴君的廚師》，結局讓人「餘韻猶存」，觀眾紛紛敲碗第二季，韓媒《IZE》獨家專訪了原著小說作者朴國宰，果不其然，給出確定拍攝第二季的答案！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
古天樂與「徒弟」合體終結多年恩怨 經典港劇《尋秦記》登大銀幕
香港話題動作電影《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，劇情延續電視劇結局19年後發生的全新故事，消息一出引爆劇迷敲碗期待。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 42
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 1 天前 ・ 23
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」互動太有愛 網讚：這友情沒人贏得了！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 8 小時前 ・ 1
蕭敬騰加盟鑽石舞台之夜演出！ 胡瓜鬆口：他們對台灣感情很濃厚
「鑽石舞台之夜」由胡瓜發起領軍，帶著康康、歐漢聲一起主持，宣布明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，這次成功邀請余天、黃西田兩位出道60年的前輩現身，蕭敬騰則將擔任周日的演出卡司，胡瓜表示：「鋪哏了鋪了半年！老蕭上次來《下面一位》我跟他聊，他們（指蕭敬騰跟老婆Summer）對台灣感情很濃厚，能夠請到蕭敬騰來真的非常謝謝他」，也透露蕭敬騰不收演出費，要胡瓜他們幫忙捐出去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 30
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 9
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12