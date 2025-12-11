台劇《不曾見過太陽》二部曲大結局＆温昇豪《整形過後》開播！陸劇陳妍希《狙擊蝴蝶》VS.陳曉《大生意人》比熱播！｜追劇報報
追劇大作戰熱騰騰進行中！台劇《如果我不曾見過太陽：二部曲》大結局必看！台式奇耙影集《整形過後》開播、議題新鮮值得一探究竟！陳妍希扛姐弟戀陸劇《狙擊蝴蝶》好心動好好看！前夫陳曉熱播時代劇《大生意人》收官可以全部一口氣追起來！跨年追劇沒事，沒事多追劇！
本週「追劇報報」推薦
台劇《如果我不曾見過太陽：二部曲》：12/11大結局
台劇《整形過後》：12/13開播（每週六11點更新兩集）🆕
韓劇《公益律師》：12/6開播
陸劇《亦舞之城》：12/10~12/17收官
陸劇《狙擊蝴蝶》：新開播
陸劇《大生意人》：12/13收官
《如果我不曾見過太陽：二部曲》
👀線上看：Netflix
Netflix 2025 年壓軸推出的台灣懸疑劇《如果我不曾見過太陽：二部曲》是由《想見你》團隊製作，一部曲聚焦在曾敬驊所飾演的主角李壬曜家庭創傷與仇恨的開端，在記憶與秘密逐步揭發後，就是要看他如何殺紅了眼來復仇！加上一部曲結局出現的柯佳嬿迷樣角色「夏天晴」進場，讓 12 月11 日揭曉一切答案的《如果我不曾見過太陽：二部曲》必須要被好好盯緊！
👉延伸閱讀》柯佳嬿續緣《想見你》團隊 吐露震撼心聲：有一種魔力！忍不住哽咽落淚
《整形過後》
👀線上看：公視+、LINE TV、MyVideo、Hami Video
全民醫美時代，《整形過後》以華麗醫美產業為主題，將帶觀眾看見為了「變美」，人性會有多麼瘋狂！劇集探討了傷痕、控制、創傷與重生等主題，一切由温昇豪所飾演的男主角「整形外科醫師」江浩宇的故事帶大家進場！這為技術頂尖、私生活卻很混亂的「醫龍」級醫師，遇上了正直倔強的楊雅頌（張榕容飾）後，被迫面對醫美倫理困境，連過往身心傷口也一併被扒開！還有診所執行長蘇菲（安心亞飾）加入而形成的微妙三角關係。且看他們如何一起面對到來自四面八方、需要醫美幫助的人和故事！
👉延伸閱讀》艾怡良《整形過後》親密戲好害羞
《公益律師》
👀線上看：Netflix
鄭敬淏和蘇珠妍主演的律政喜劇《公益律師》描述鄭敬淏飾演的年輕有為法官姜大衛花招百出，卻仍不敵資本賄賂之力？全劇以一頂尖法官「虎落平陽被犬欺」、被迫轉職為「公益律師」（公設辯護人）的過程，帶出一個個案件！由於姜大衛具備優異的法律專業能力、還有快速的思辨反應，在帶領公益訴訟專組「Pro Bono」的律師磨合過程中，可以說是笑淚兼具！喜愛鄭敬淏喜劇節奏的粉絲觀眾別錯過他的拿手好戲！
👉延伸閱讀》鄭敬淏新劇《公益律師》從勢利法官到「零收入」律師好抓馬！
《狙擊蝴蝶》
👀線上看：WeTV、Netflix
陳妍希、周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》全 30 集，由《想見你》台灣導演黃天仁執導，劇情描述陳妍希飾演的大姊姊與鮮肉男星周柯宇的多年養成姊弟戀播出第三集就有吻戲，第5集更有火辣酒醉熱吻，實在太吸睛！全劇以雙線敘事，不斷跳換在2016年與2024年之間，娓娓道出兩人之間從互稱姐弟的關係，慢慢僅展到「戀人未滿」的心動愛情劇，年底就是要看這種把粉紅泡泡補好補滿的劇，讓心靈充滿電力！
👉延伸閱讀》《狙擊蝴蝶》陳妍希與周柯宇19歲差激情畫面曝光 網友暴動了
《大生意人》
👀線上看：愛奇藝、MyVideo、LINE TV
陳曉、孫千主演的晚清古裝劇《大生意人》本週收官。劇集改編自趙之羽同名小說，時代背景是清末咸豐年間，是一部披著商戰劇皮的權謀＋逆天改命劇，陳曉所飾演的知識份子古平原，一路從被陷害流放、以智慧逢凶化吉，再團結民眾之力來對抗洋行商隊勢力。原本感情戲部分，觀眾還會期待陳曉與孫千的洞房花燭夜，不過好事多磨以後並沒有帶來高潮，幸好劇集也要收官！
👉延伸閱讀》《大生意人》新開播獲高評價 5大好評亮點整理
《亦舞之城》
👀線上看：Hami Video、Netflix
鍾漢良、秦嵐所主演的陸劇《亦舞之城》這部「大人系純愛劇」主打的是破鏡重圓之愛，描述鍾漢良飾的紅酒莊主「馮睿」是一位被拋棄的單親爸爸，獨自撫養兒子樂樂12年之後，再度與初戀「芭蕾舞藝術家」譚思婷重逢。鍾漢良演深情男是好球帶，他對愛情與家庭的堅守有著自帶氣場的沉穩，與保養良好的秦嵐組CP令人眼睛一亮！久別重逢的愛情，能否在重重阻礙中再次相愛？《亦舞之城》就是要拍來奉勸世人再度相信愛情！
👉延伸閱讀》Netflix《亦舞之城》衝上熱播榜 4大虐心劇情看點掀話題
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「人在面對自己珍惜的、或是得來不易的東西的時候，都會小心翼翼的。」《狙擊蝴蝶》
