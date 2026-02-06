台劇《何百芮的地獄戀曲》邁向終點！《女神蒙上眼》《突然的喜歡》陸劇新品上線！重口味《美麗毒素》開眼界！｜追劇報報

【Yahoo電影戲劇編輯部】威尼斯影后辛芷蕾領銜主演《女神蒙上眼》看她霸氣演菁英就是爽快！Disney+ 全新美劇《美麗毒素》挑戰你開眼界的勇氣有多少！Netflix《何百芮的地獄戀曲》即將在 2/8 邁向第二季結局，喜歡陳星旭演霸總搞甜寵就不能錯過《突然的喜歡》！龔俊在新劇《風過留痕》中查案也好帥！本週追劇報報推薦片單追起來！

本週「追劇報報」推薦

台劇《何百芮的地獄戀曲》：2/8第二季結局

陸劇《女神蒙上眼》：熱播中

美劇《美麗毒素》：熱播中

陸劇《突然的喜歡》：大結局

陸劇《風過留痕》：開播

陸劇《太平年》：熱播中

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演羅人傑，與郭書瑤（右）展開一段不解風情的戀曲，彼此都掉入對方的地獄，然後又努力把對方從地獄中拉回來。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》

👀線上看：Netflix、MyVideo

2026 開春最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》週末迎來完美最終章！該劇由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，延續上一季故事，何百芮（郭書瑤飾）一邊與羅人傑（姚淳耀飾）經營戀情，另一邊還得操心好友克拉拉（孫可芳飾）、Vivian（鍾瑶飾）及前姊夫梁恕誠（阿 Ken 飾）的感情難題，網紅實在好忙！最後鍾瑶飾演的時尚美麗骯髒魚干女Vivian被條件完美的男友的山崎翔太（風田飾）求婚、壓力大到變身為橋下流浪漢！大家千萬別錯過週末即將迎來的完結篇！

👉延伸閱讀》風田新婚藏祕密！ 自招「瞞著老婆」私房錢

女神蒙上眼

《女神蒙上眼》

👀線上看：愛奇藝

《女神蒙上眼》改編自作家金牙太太同名小說，威尼斯影后辛芷蕾領銜主演霸氣十足！這齣都市律政陸劇以精英律師唐盈盈（辛芷蕾飾）為中心，拍出了她與她的頂頭上司、律所合夥人康俊（林雨申飾）各案件中交鋒，展現出強大演技。可以在十秒內瘋狂切換情緒表情，連法庭戲都看能帶動觀眾追劇情緒！大獲好評！

👉延伸閱讀》《女神蒙上眼》法庭上誰說謊？辛芷蕾化身犀利律師

《美麗毒素》

《美麗毒素》

👀線上看：Disney+、‎Apple TV

在Disney+、‎Apple TV都有得追的美劇《美國恐怖故事》恐怖大師瑞恩·墨菲監製新作《美麗毒素》超級重口味！該劇首季共11集、一開播就以超級重口味敘事風格並引發熱議！故事描述國際超模接連以駭人聽聞的詭異方式慘死，使得兩名FBI探員奉命前往巴黎、威尼斯、羅馬和紐約查案，他們誓言揭開離奇死亡背後的真相。而在逐一解開謎團過程中，兩人驚覺這些命案皆指向一種能賦予人類完美外貌、卻帶有致命副作用的神祕物質——「美麗毒素」。美麗毒素甚至將威脅到全人類的未來！

👉延伸閱讀》Disney+ 漫威新劇《神力人》、《美麗毒素》皆是劇迷本月焦點

《突然的喜歡》

《突然的喜歡》

👀線上看：WeTV

遊戲設定劇再一齣！陳星旭繼續來帥死觀眾啦！故事描述情感專家林歡兒（王玉雯飾）意外穿越進一本設定古早的小說裡，2025年的她掉進 1999年後，必須完成系統給予的所有任務才能回到現實，但偏偏林歡兒的任務是「攻略小說男主角高海明」！書中的林歡兒個性和自己完全不一樣，故事也好慘，這次擔任女主角，她決定改變主角命運！而故事裡1990年代的復古世界也讓她重新學習和親朋好友好好相處，把握當下！是一齣現代愛情喜劇，追起來輕鬆無負擔！

👉延伸閱讀》王玉雯「突然的喜歡」暴紅…情史被揭 曾和楊玏交往！

《風過留痕》

《風過留痕》

👀線上看：WeTV

由龔俊、姜武、孫怡主演的刑偵劇《風過留痕》將刑事技術科的「痕檢」作賣點，場景與團隊則設定為雲汐市公安局刑事技術科！隊長冷啟明領銜，葉謙、司元龍、焦磊、張子蕪等人組建而成的調查小組可說是是一支年輕、專業的刑偵精英團隊，他們有人精於推理、有人很會分析人性，更有人操控偵查儀器靈活到不行！他們為了「破解死亡密碼，守護生命尊嚴」而成為同事，一起查案。戲裡超過九成案件取材自真實刑案，被觀眾封為「中國版 CSI」！

👉延伸閱讀》龔俊《風過留痕》轉型刑偵專家 被封「中國版 CSI」

▲《太平年》是古裝歷史劇中罕見以「五代十國」為主軸聚焦書寫的作品。（圖／愛奇藝提供）

《太平年》

👀線上看：愛奇藝

陸劇《太平年》由白宇(《謝謝你醫生》《冬去春來》)、周雨彤(《愛情而已》《春色寄情人》)、朱亞文(《大生意人》《長安的荔枝》)主演，全劇講述了在紛爭割據、社會動盪的五代末年至北宋初期，吳越國君主錢弘俶一路成長，擔負起天下責任，內除奸臣、外禦強敵，以蒼生為念，保境安民，並於北宋太平興國三年助力實現天下太平的過程。

👉延伸閱讀》不流血的奪權！趙匡胤「一招斷亂世」 親手終結武人干政慘劇

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

「真心相愛的人，是不會錯過的。哪怕暫時錯過了，兜兜轉轉的，還是會再轉回來的。」《突然的喜歡》

突然的喜歡

祝大家週末追劇愉快！

