台劇《動物園》10大不思議！邵雨薇鏟屎好專業！李淳：像是在拍《少年Pi》！
【文 / 雀雀】邵雨薇、王柏傑和李淳等人所主演的台劇《動物園》全十集，即將於2026年初於串流平台登場。今（12/7）午劇組盛情現身於《動物園：第1-2集》在府中15的週年館慶台北首映場，並在映後時暢談幕後拍片秘辛。包括演員和動物對戲的難度、遇到颱風甚至是在各種不可控的變因當中，仍順利完成拍攝任務等 8 大不思議過程，本文整理，一起來期待這齣。
台劇《動物園》不思議1. 第一集呼應日本熊攻擊新聞事件神巧合！
今年日本熊出沒攻擊人類事件頻傳，想不到這竟成了台劇《動物園》的第一集劇情？！呼應日本時事的巧合，讓人在觀賞《動物園》首集時會感到很不可思議。尤其是迪士尼動畫《動物方城市2》正在熱播中，彷彿是神預言、也暗示著當代人類應該更積極思考和大自然與動物和諧共存之方。
台劇《動物園》不思議2. 邵雨薇當鏟屎官超上手、防禦大型動物攻擊有預感！
邵雨薇自曝自己家裡就是一座小小的動物園，早在拍攝《動物園》之前，就自認是一名專業的鏟屎官，和小動物們相處都很得心應手。唯一比較特別的，是與大型動物的相處之前，需要事前學習、看懂牠們的預備攻擊動作自保，以及避開接近大型動物們的危險部位，以防受傷。另，《動物園》不只駐地在壽山動物園拍攝，也有到美國取景拍戲，邵雨薇也透露能赴紐約拍戲好開心！
台劇《動物園》不思議3. 李淳：《動物園》像一場《少年Pi》旅程
李淳在動物園混久了，被問到「動物園哪種動物的糞便最臭？」這一題，不假思索講出「犀牛」！原因是犀牛的大便不但又大又多又重（因為包含著大量的水份），所以每次鏟犀牛屎都覺得「腰快扭傷了」！
李淳的戲份在影集中後段，作為動物園的飼育員成員之一，他的角色所負責的動物是大象「阿里」。長時間相處過後，儘管李淳自認對大象產生了感情，但當他殺青跟大象道別時，卻得到了滿滿的失落感。這讓李淳忍不住想起了李安電影《少年Pi》裡面少年Pi與老虎曲終人散的那場戲：「明明之前那麼密切相處、感覺那麼親近，但最後你會發現你們之間『不是朋友』。收工那天，我跟阿里道別，但牠就像是理查·帕克一樣，拍拍屁股不理人就走掉，完全不理我，讓我有點傷心。」
台劇《動物園》不思議4. 星光褶褶有看頭
《動物園》號召到邵雨薇、王柏傑和李淳來演之外，還有豪華卡司演員包括蔡亘晏、黃薇渟、林思廷、李冠毅、張永正、張雁名、柯淑勤、高英軒、林子熙、馬念先、夏大寶、楊懿軒、陳彥豪、紀佑潔與李知淇等，星光褶褶之外，其中不少演員也都穿上了動物園員工服裝穿梭在動物園內，讓觀眾看見不一樣的演員面貌，值得期待。
台劇《動物園》不思議5. 許哲珮為戲譜曲又搭又可愛
擔任《動物園》的配樂指導的，是許哲珮。她在《動物園》中寫了不少風格各異的配樂來搭配各種動物和各個角色故事，連自己想要私藏的愛作旋律最後也都割愛給了《動物園》！果然也為《動物園》創造出輕鬆可愛追劇氛圍，就算是大人觀眾，也能被音樂召喚、一秒回到孩提時代逛動物園時感受過的開心與純真！
台劇《動物園》不思議6. 導演蘇文聖：「每一集都比前一集更好看」！
蘇文聖導演透露「每一集都有一隻動物主角」，且雖然1、2集放映後就受到觀眾熱烈迴響，已經公認很好看，但蘇文聖導演拍胸脯掛保證「影集會越來越好看！而且是第三集比一二集更好看、第四集比第三集更好看，以此類推，因為還有羊駝（草泥馬）、大象和老鷹等等。」並坦言由於戲裡有太多動物要拍，但動物的「表演」無法預期，所以當初都是每天在有機地面對拍攝現場的一切，為此，導演也學習到了信任分工與交付，讓全劇組每個幕前幕後人才施展出優秀的發揮！
台劇《動物園》不思議7. 李淳：「二刷更好看」！
李淳透露大象並不是很容易相信人類的動物，必須跟他長時間培養感情，才能獲得一點點的信任感。邵雨薇不忘讚李淳，說他的努力，讓他成為了「除了保育員之外」也是全劇組唯一能夠親自餵食大象的那個人。即便如此，李淳仍「但下次見面，阿里一定已經忘記我了。我下次也不要再當保育員了！」想必當初自己真心換到阿里的絕情，李淳真的受傷很深！但在繼《動物園》於高雄電影節座世界首映之後，李淳到府中15二刷《動物園》也忍不住讚到：「二刷更好看！」
台劇《動物園》不思議8. 監製唐在揚透露「全程無OT」好神奇！
《動物園》監製唐在揚強調：「這個案子沒有一天拍超時（OT）。本以為拍這個案子會完蛋，因為動物不可控制，想不到導演組和製片組每天都有把控好時程。」劇組成員在映後現場也透露，拍攝《動物園》過程中，除了沒有超時、動物很配合拍戲這件事情很神奇之外，也真的常常感受到不少「冥冥中受到老天爺眷顧」的拍攝過程。副導演分享，開拍時先拍攝台北戲，台北卻一直下雨，原本很煩惱，卻受到導演提醒「下雨的台北反而能對照出高雄晴天的珍貴」而安心勇敢去拍，想不到竟然還拍到女主角被暴風無情吹打的電話戲，效果超級好！
台劇《動物園》不思議9. 猴子太信任劇組、躲到劇組裡面生產！
拍攝回憶裡有各種不思議現象，蘇文聖導演分享，拍攝《動物園》期間，每天被猴子搶食物已經是一種日常，大家都不以為意，也都與猴子和平共處。但有一天，造型組上班時竟發現梳化間現場都是血跡！原來是猴子知道劇組會保護自己，所以躲進劇組工作區生產！這證明了《動物園》劇組動物友善程度非同一般。
台劇《動物園》不思議10. 猴子只怕邵雨薇？！
邵雨薇在《動物園》第一集有一場「被猴子搶食物」的戲，因為拍攝之前邵雨薇跑去跟每隻猴子建立感情，她也好好的跟猴子都對到眼、玩一下！以至於當「搶食物戲」拍攝當下，猴子反而不太敢搶邵雨薇。就算後來猴子終於顯露本性、看到食物就想搶了，但一摸到食物、看到邵雨薇眼神對過來的當下，猴子又遲疑、又後退跑掉！真的是讓邵雨薇哭笑不得，內心大喊「怎麼不好好搶我？」幸好後來猴子專家介入幫忙，才順利拍到「猴子搶食物的戲」！
《動物園》即將於 2026 年登串流平台，敬請期待。
