台劇《看看你有多愛我》開播！《牠》IP新影集、韓劇《最後的夏天》也都新上線！｜追劇報報
本週追劇報報推薦作品片單有新科金鐘影后楊謹華演媽媽的家庭生活警世錄《看看你有多愛我》、美劇《牠：歡迎來到德利鎮》恐怖驚嚇指數衝新高！看邵雨薇挑戰惡女角色的台劇《人浮於愛》也來了！韓劇《善良的女人夫世彌》也能壓壓驚。戲劇排行榜上有名的陸劇《入青雲》看了沒？還有韓劇新鮮貨《最後的夏天》也登場！
本週「追劇報報」推薦
台劇《看看你有多愛我》
美劇《牠：歡迎來到德利鎮》
韓劇《最後的夏天》
台劇《人浮於愛》
陸劇《入青雲》
韓劇《善良的女人夫世彌》
看看你有多愛我
👀線上看：八大戲劇台、中華電信MOD、Hami Video
網紅媽媽有多難當？新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！故事描述單親媽媽曬孩曬成網紅，靠業配營生卻也遭網民謾罵「不會教小孩！」？究竟親自體驗教養比較難還是作為網路酸民教小孩比較簡單？但事情總是會被弄得更加複雜：一場孩子失蹤綁架案，將考驗這一家人母女情的堅貞程度！
👉延伸閱讀》網紅單親媽爭議！楊謹華曝「育兒底線」
牠：歡迎來到德利鎮
👀線上看：HBO
驚悚影集《牠：歡迎來到德利鎮》是電影《牠》的前傳，描述電影中「魯蛇俱樂部」的家人們過往是如何遇見「潘尼懷斯」？這一系列的恐怖惡夢起源又是從哪裡開始？影集比電影更重口味，想要體驗高級恐怖美學的極致，可以把《牠：歡迎來到德利鎮》追起來試膽！不管是魔嬰分娩戲、戲院殺戮戲還是在惡夢裡與母親糾纏過程，絕對都會刷新你兒時的恐懼想像力！
👉延伸閱讀》HBO 恐怖史詩前傳《牠：歡迎來到德利鎮》影評：史蒂芬金宇宙assemble?!
最後的夏天
👀線上看：friDay影音
11月新韓劇《最後的夏天》由《還魂》李宰旭、《魔幻之音》崔聖恩主演，劇情描述白、宋兩家住在一個合建的雙拼透天厝「花生屋」，白家的雙胞胎兄弟和宋家的女兒「夏京」自然也成了青梅竹馬，但隨著兄弟倆的父母離異，弟弟和媽媽移居美國，三人只會在每年夏天於花生屋相聚21天，成年後的他們因房產問題再度重逢，卻也打開了潘朵拉的盒子得知驚人真相，進而展開化解不幸療癒傷痛的浪漫故事。
👉延伸閱讀》韓劇《最後的夏天》5大看點
人浮於愛
👀線上看：愛奇藝、公視＋、MyVideo
改編自侯文詠的同名小說！歷經換角延宕但終於浴火重生的《人浮於愛》是2025年末重磅台灣愛情電視劇！由徐輔軍執導，楊祐寧、宋芸樺、邵雨薇、簡嫚書、范少勳等演員主演。劇情圍繞著三個愛情觀不同的女人，交織出兩段情感故事，探討「愛與生命」及「選擇與掙扎」的議題，宋芸樺、邵雨薇和簡嫚書的演出將令人愛不釋手！
👉延伸閱讀》楊祐寧結婚5年「尊榮」寵妻 曝愛情長久維持術
入青雲
👀線上看：Netflix、Hami Video
大陸新星小花盧昱曉在陸劇《入青雲》中飾演冷酷女戰神「明意」，她為調查身中劇毒的真相，而隱藏真實身分，化身舞姬、接近極星淵鬥者「紀伯宰」（侯明昊飾）。因在合虛六境的「青雲大會」上，極星淵罪囚出身的紀伯宰一舉擊敗堯光山太子，卻未曾想這位勁敵實為女扮男裝的明意。二人身披「馬甲」互相試探、鬥智鬥愛，在一系列燃爽交鋒與情感拉扯中，逐漸觸及背後更大的陰謀與身世之謎！
👉延伸閱讀》Netflix《入青雲》大結局看點整理！盧昱曉甜吻侯明昊
善良的女人夫世彌
👀線上看：愛奇藝
全余贇主演的《善良的女人夫世彌》，描述貧窮、土湯匙出身的保鏢，她與一位時日無多的財閥契約結婚、並以假名「夫世彌」偽裝成一個與自己完全相反的女人，執行為期3個月的任務。過程中她開始與覬覦巨額遺產的敵人鬥爭，並一邊保護自己性命不死，讓大家看見原來「善良」也可以是武器！
👉延伸閱讀》10月Yahoo戲劇排行榜Top 10！《善良的女人夫世彌》上榜了！
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「我身邊的一切都很完美，完美地欺騙著我。」《善良的女人夫世彌》
祝大家有個快樂的追劇週末時光！
