台劇《那些你不知道的我》開播！胡歌＋楊紫《生命樹》解密藏地文化值得觀察！Marvel 開春首部影集《神力人》Disney+登場！｜追劇報報

「農曆年前最被期待的台劇」《那些你不知道的我》開播！傅孟柏繼《回魂計》後再度飾演扭曲角色！邱偲琹索吻吳念軒被拒！胡歌＋楊紫主演《生命樹》拍出青海巡山隊故事，場面絕對壯觀！Disney+ 開春首部Marvel影集《神力人》一口氣 8 集全上線好過癮！Netflix《柏捷頓家族：名門韻事：第4季第2部》新上線一起追起來！更多新劇片單請接招。

本週「追劇報報」推薦

台劇《那些你不知道的我》：1/30開播

陸劇《生命樹》：1/30開播

美劇《神力人》：1/28開播

陸劇《有罪之身》：1/28開播

美劇《柏捷頓家族：名門韻事》：1/29開播

陸劇《夜色正濃》：1/28開播

廣告 廣告

傅孟柏飾演關鍵角色揭開劇中奇幻設定。（圖／樂波時代）

《那些你不知道的我》

👀線上看：LINE TV、MyVideo

農曆年前最被期待的台灣影集《那些你不知道的我》是由傅孟柏、雷嘉汭、姜典、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲等人所演出，故事由邱偲琹飾演「當紅偶像遭黑粉威脅」作開場，經紀公司找AI公司調查嫌疑者，還有傅孟柏「能在兩小時內下載他人記憶、百分之百理解對方內心」的介入，讓整個故事走向奇幻、超現實的方向！傅孟柏繼《回魂計》後再度飾演扭曲角色！飾演刑警的吳念軒在劇中有不少動作戲！

👉延伸閱讀》Ozone林佳辰《那些你不知道的我》哭喊「回來陪我」 歇斯底里嚇壞粉絲

生命樹

《生命樹》

👀線上看：愛奇藝

胡歌聯手楊紫主演的陸劇《生命樹》終於要開播！作為九〇年代時代劇，還橫跨三十年雙線敘事，《生命樹》以青海瑪治縣巡山隊故事為主體，將青海反盜獵的多起真實事件改編影視化，守護高原生態不遺餘力，當然也不避諱拍出了藏羚羊被殺剝皮、以及巡山隊在極端環境求生的各種殘酷現實困境！而作品對於藏文化的描述也有著墨，且看巡山隊奇如何來守護高原！

👉延伸閱讀》《生命樹》電視劇線上看 楊紫、胡歌領銜主演

《神力人》講述好萊塢演員意外捲入超級英雄的世界獲得了超能力。（圖／Disney+提供）

《神力人》

👀線上看：Disney+

Marvel 開春首部影集《神力人》在 Disney+ 開播、一口氣 8 集全上追起來好過癮！這部影集也是MCU 第六階段的一部分，故事描述一個名不見經傳的好萊塢演員「賽門威廉斯」，竟在拍超級英雄電影過程中發生一場意外、獲得超能力，成為全新超級英雄「神力人」。被捲入超級英雄的世界的他，眼見身處於娛樂產業內幕也看見企業陰謀，殘酷現實世界在他的視角中呈現出滿滿黑色幽默況味！全新英雄成長故事等你來沈浸！

👉延伸閱讀》《神力人》狂拍「英雄電影」

《夜色正濃》

《夜色正濃》

👀線上看：WeTV

現代職場陸劇《夜色正濃》（又名精英夫妻）改編自同名小説，江疏影、佟大為、張超、藍盈瑩領銜主演，江疏影搭檔佟大為展現出前所未有的角色形象，在高端洋酒產業裡，趙玫（江疏影飾）和李東明（佟大為飾）等人拼命工作搶業績，偏偏白領高階社會人士世界裡的人性最殘酷！行業內各種層級人物為了生存互鬥情事時有所見，大家每走一步、都需戒慎恐懼！

👉延伸閱讀》江疏影從清純校花到霸氣女王！出道唯一承認前男友是胡歌

《有罪之身》

《有罪之身》

👀線上看：愛奇藝

愛奇藝昕開播陸劇《有罪之身》由王真兒、魏大勛、孫千所主演，在一次失手誤殺事件裡，牽扯出十三條人命的爆炸案！警隊搜證過程中，從證物揭發出一段封塵十載的奪命懸案，還從兩個看似毫不相關的案子，找出三個年輕人生命糾纏在一起的證據。在細膩的情感連結牽扯中，他們為何要誓死保衛彼此？一場純粹而真誠守護感情的故事，跨越十年，將帶觀眾看見人性的光輝。

👉延伸閱讀》魏大勛10歲姐弟戀後續

《柏捷頓家族：名門韻事》第4季

《柏捷頓家族：名門韻事》

👀線上看：Netflix

《柏捷頓家族：名門韻事》第4季充滿童話色彩！浪蕩次子班尼迪特柏捷頓在親薇莉柏捷頓夫人苦勸之下仍不願意定下來。萬萬沒想到的是，在出席一場化裝舞會過程中，班尼迪特竟迷上一位戴著面具的神祕銀衣淑女！這名年輕女子的真實身分並非上流社交圈人士，而是一位機靈的女僕，名叫蘇菲白！

👉延伸閱讀》【2026年1月美劇推薦】Netflix《柏捷頓家族》第四季!

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

「越美麗的地方越危險。」《生命樹》

胡歌主演《生命樹》

祝大家週末追劇愉快！

▶更多追劇報報

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！